Uno dei giocatori che non sta trovando molto spazio tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è Robin Gosens. L'esterno tedesco, per questo motivo, rischia di perdere anche il Mondiale in Qatar con la propria Nazionale e a gennaio sarebbe pronto a chiedere già la cessione visto che preme per giocare con maggiore continuità. Proprio in Germania non mancano le società interessate, con il Bayer Leverkusen pronto a rifarsi sotto dopo il tentativo a vuoto della scorsa estate ma anche in Italia ci sono club che hanno fatto un sondaggio.

Tra questi c'è da registrare anche la Juventus, che non sembra intenzionata a rinnovare il contratto in scadenza di Alex Sandro.

La Fiorentina potrebbe fare qualcosa per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo, nonostante gli arrivi di Mandragora e Barak della scorsa estate. Uno dei nomi sondati dai viola è quello di Sabiri, che darebbe anche diverse alternative dal punto di vista tattico a Vincenzo Italiano.

Juventus su Gosens

Robin Gosens sarà con ogni probabilità uno dei nomi che caratterizzerà la prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. L'esterno tedesco ha giocato soltanto tre partite da titolare in questa stagione, due in Champions League e una in campionato, e non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi.

Per questo motivo l'Inter è pronta ad aprire ad una cessione. Tra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che lascerà andare Alex Sandro a fine stagione visto che il brasiliano è in scadenza di contratto.

Ieri, in occasione del derby d'Italia giocato all'Allianz Stadium e vinto dalla Juve per 2-0, ci sono stati i primi contatti tra i due club.

Gosens piace perché potrebbe giocare come terzino sinistro in una difesa a tre e alternarsi a Kostic in un centrocampo a cinque. I bianconeri, comunque, sarebbero pronti a chiedere il classe 1994 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La risposta dell'Inter non si è fatta attendere: i nerazzurri sono disposti a cederlo, ma soltanto a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto.

Fiorentina su Sabiri

La Fiorentina sarebbe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo per alzare ulteriormente il tasso tecnico e dare anche alternative dal punto di vista tecnico-tattico a Vincenzo Italiano. Uno dei nomi sondati dai viola sarebbe quello di Sabiri, che la Sampdoria non ritiene incedibile vista la situazione complessa dal punto di vista societario. La sua valutazione si aggira sui 5-7 milioni di euro, ma il club di Commisso potrebbe anche provare ad intavolare uno scambio alla pari con uno tra Maleh e Duncan.