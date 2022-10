Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi già nella prossima finestra invernale di mercato. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Inter, idea Mina come possibile sostituto di Skriniar

Il mercato nerazzurro gira attorno al futuro di Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. L'assalto da parte del Paris Saint Germain potrebbe manifestarsi già a gennaio e con un'offerta attorno ai 35 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di lasciar partire il centrale slovacco per non perderlo a parametro zero durante la prossima sessione estiva.

Per questo, la dirigenza starebbe sondando diversi profili in caso di cessione di Skriniar già a gennaio.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Yerri Mina, esperto centrale colombiano che ormai è finito ai margini dell'Everton. L'ex centrale del Barcellona non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni di Lampard e per questo potrebbe lasciare l'Inghilterra già a gennaio. L'operazione non sarebbe così importante dal punto di vista economico, con i Toffies che chiedono una cifra attorno ai 10 milioni di euro per chiudere la trattativa.

Oltre Mina, i nerazzurri guardano con interesse ad altri calciatori che militano in Premier League: stiamo parlando di Trevoh Chalobah del Chelsea e Nathan Akè del Manchester City.

L'Inter vorrebbe impostare queste due operazione sulla base di un prestito secco per poi valutare l'eventuale riscatto a giugno.

Inter, le ultime su Brozovic e Lukaku

In attesa dei primi colpi di mercato, l'Inter spera di recuperare alcune pedine fondamentale per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi ovvero Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Il centrocampista croato infortunatosi con la Nazionale durante le partite di Nations League potrebbe ritornare in campo nelle ultime partite dell'anno prima del Mondiale oppure nel 2023 ed essere a disposizione per il big match del 6 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Chi invece si appresta a ritornare in campo è Romelu Lukaku che potrebbe ritrovare la convocazione nella sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Il Big Rom non è ancora pronto e per questo potrebbe slittare il suo rientro di una settimana ed essere così pronto per uno spezzone di gara per la sfida contro l'undici di Italiano ed essere successivamente arruolabile per la sfida di Champions contro il Victoria Plzen.

Da capire infine le condizioni di Correa che potrebbe rientrare già domenica nella sfida contro la Salernitana di Nicola.