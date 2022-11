Charles De Ketelaere è stato il colpo estivo più importante del Calciomercato del Milan. In questa prima parte di stagione, il gioiello non è riuscito ad inserirsi in maniera perfetta negli schemi tattici di Stefano Pioli, ma le sue qualità restano, visto che l'interesse di alcuni club di Premier League rimane anche per la finestra di gennaio.

Milan, possibile interesse del Leeds per De Ketelaere

Secondo gli ultimi rumor di calciomercato, il trequartista rossonero sarebbe finito nel mirino del Leeds che è molto attento ai migliori giovani del panorama internazionale come successo con Gnonto, acquistato dallo Zurigo dopo le ottime prestazioni con la Nazionale italiana del ct Mancini.

Il club inglese vorrebbe provare ad intavolare una trattativa già per gennaio, ma sembrerebbe molto difficile in quanto i rossoneri vogliono puntare molto su De Ketelaere che potrebbe risultare il vero e proprio acquistato per il mercato invernale. La situazione potrebbe però cambiare in estate, dove il gioiello belga dovrà dimostrare di esser all'altezza in questa seconda parte di stagione per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Milan targato Stefano Pioli.

Per gennaio, il club rossonero vuole risolvere la vicenda rinnovo di Rafael Leao [VIDEO], ora impegnato al Mondiale con il Portogallo. Il Diavolo spera di poter trovare un accordo per il rinnovo contrattuale al rientro del calciatore.

In caso di mancato accordo, alcuni top club europei come Chelsea e Real Madrid potrebbero farsi avanti già a gennaio per provare a strappare il portoghese al Milan. In caso di addio nella finestra invernale, il Diavolo potrebbe ritornare sul mercato per sostituire Leao, con il nome di Joao Felix che potrebbe risultare un'opportunità per l'attacco rossonero.

Milan-Juve: possibile intreccio per Paredes

Oltre a blindare i giocatori più importanti, il Milan starebbe valutando anche un colpo per il centrocampo. Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara: tra questi sarebbe sputato anche quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain in prestito alla Juventus.

L'esperienza bianconera di Paredes potrebbe però durare una sola stagione, visto che il riscatto da parte della Juve non sembrerebbe così certo. In caso di addio da Torino, il club rossonero potrebbe inserirsi e provare a trovare un accordo con il Paris Saint Germain per il cartellino dell'ex Empoli e Roma. Il club francese chiede almeno 22 milioni di euro, cifra che la Juventus dovrebbe versare per il riscatto a titolo definitivo in estate.

Altro nome che il Milan tiene sotto osservazione è quello di Carlos Alcaraz del Racing che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.