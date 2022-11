La Juventus è reduce da una sconfitta pesante in Champions League contro il Paris Saint Germain dopo una prestazione in cui avrebbe meritato un risultato diverso. I bianconeri hanno affrontato i francesi senza diversi giocatori, parte dei quali però saranno recuperati per il match della 13esima giornata di campionato contro l'Inter.

Domenica 6 novembre all'Allianz Stadium di Torino si sfideranno due squadre che ad inizio stagione erano considerati favorite insieme al Milan e al Napoli per la vittoria finale del campionato. Attualmente invece sono distanti dal primo posto, la Juventus è a -10, l'Inter è a -8.

Allegri recupera come dichiarato nel post match contro il Paris Saint Germain i giocatori Bremer, Vlahovic e Di Maria, che potrebbero iniziare dalla panchina. Così come Chiesa, che ha giocato venti minuti contro il Paris Saint Germain. Inzaghi non avrà disponibile Lukaku ma già contro il Bayern Monaco aveva recuperato Dzeko, che dovrebbe essere il titolare insieme a Lautaro Martinez. A proposito di Champions League l'Inter è stata sconfitta dal Bayern Monaco nell'ultima giornata dei gironi ma si è qualificata come seconda, giocherà quindi gli ottavi di finale a febbraio. Sia Massimiliano Allegri che Inzaghi dovrebbero affidarsi ad una difesa a tre, con cinque centrocampisti e due punte. Nella Juve dovrebbe essere confermato Miretti a supporto di Milik.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik

La Juventus potrebbe giocare con il 3-5-1-1 con l'Inter. Allegri dovrebbe schierare Szczesny in porta, difesa a tre con Danilo sulla destra, Bonucci centrale e Alex Sandro sulla sinistra. Centrocampo a cinque con Cuadrado sulla fascia destra, centrali Locatelli supportato da Fagioli e da Rabiot.

Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Kostic, sulla trequarti Miretti a supporto di Milik. Come dicevamo recuperano per la panchina Bremer, Vlahovic, Di Maria, che potrebbero essere importanti nel secondo tempo. E' già stato schierato Chiesa, che ha dimostrato contro il Paris Saint Germain di avere una forma ottimale, per questo potrebbe essere molto utile per il finale di match.

Simone Inzaghi dovrebbe schierare Lautaro Martinez

Il tecnico dell'Inter Inzaghi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Onana in porta, difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Centrocampo a cinque con Dumfries sulla fascia destra, centrocampo con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan e Dimarco sulla fascia sinistra. Lautaro Martinez dovrebbe giocare titolare insieme a Dzeko. Non ci saranno Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, attualmente infortunati.

Le probabili formazioni di Juventus e Inter

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Miretti - Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.