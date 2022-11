Il Barcellona è una delle principali delusioni della Champions League, insieme ad Atletico Madrid e Juventus. L'eliminazione ai gironi dalla competizione europea è sorprendente considerando non solo la rosa delle società ma anche la storia. Per il Barca la situazione ne La Liga è diversa, i blaugrana infatti sono secondi a -1 dal Real Madrid. Di certo il mercato portato avanti dalla società spagnola è stato importante, con acquisti notevoli a parametro zero come Kessié e Christensen ma anche somme importanti spese per giocatori come Koundé, Raphinha e Lewandowski.

E' stato acquistato nel mercato di gennaio invece Ferran Torres per circa 40 milioni di euro dal Manchester City. Lo spagnolo però dopo un buon inizio della sua esperienza professionale nel Barcellona è diventato una riserva e attualmente Xavi sarebbe pronto anche a lasciarlo partire. Difficilmente per gennaio, si valuta una sua cessione a giugno, con la società spagnola che potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Fra l'altro come confermano diversi giornali sportivi il Barcellona starebbe già valutando il sostituto di Ferran Torres, piacciono Diaby del Bayer Leverkusen e Gapko del Psv Eindhoven per giugno.

Il giocatore Ferran Torres potrebbe lasciare il Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona potrebbe lasciar partire Ferran Torres, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo. Il centrocampista spagnolo è attualmente una riserva e potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Fra le società che seguono Ferran Torres ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe lavorando per giugno al sostituto di Angel Di Maria.

L'argentino va in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. In questo inizio di stagione lo spagnolo ha disputato fino ad adesso 5 match in Champions League segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno ed 11 match con 2 gol nel campionato spagnolo.

In gran parte di questi non è partito titolare ed è entrato nel secondo tempo, segnale evidente di come Xavi lo consideri una riserva. Ferran Torres potrebbe essere un rinforzo ideale per la Juventus oltre al fatto che è giovane e rappresenterebbe un giocatore per il presente e per il futuro della società bianconera.

Il mercato del Barcellona

Il Barcellona dovrà valutare anche il futuro professionale di altri giocatori acquistati nel recente calciomercato estivo e che non stanno incidendo come ci si aspettava. Su tutti Kessié e Raphinha, quest'ultimo negli ultimi match non è stato schierato titolare con Xavi che gli ha preferito Ansu Fati. Ottimo invece il rendimento di Lewandowski, attuale capocannoniere de La Liga.