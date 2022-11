La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe decidere non solo di rinforzarsi nel mercato di gennaio ma anche di lavorare in previsione del Calciomercato estivo. Ci si attendono per gennaio investimenti in prestito o a prezzo vantaggioso, soprattutto per il settore difensivo. Per quanto riguarda invece il calciomercato estivo il nome sul quale la società bianconera potrebbe spendere una somma importante è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio come scrive il giornale sportivo Tuttosport è un giocatore che piace molto alla società bianconera.

In questo momento il centrocampista non vorrebbe prolungare il suo contratto con la Lazio e questo significherebbe una cessione a gennaio o a giugno. L'eventuale partenza nel calciomercato estivo è la possibilità più concreta anche se il presidente Lotito potrebbe guadagnare una somma minore considerando che a giugno il centrocampista sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. Su Milinkovic-Savic ci sarebbero anche altre società anche se le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore preferirebbe rimanere in Italia e gradirebbe un eventuale approdo nella società bianconera. Nella città piemontese ritroverebbe non solo i compagni di nazionale Kostic e Vlahovic (oltre a quelli del Torino Lukic e Radonjc) ma anche suo fratello Vanja, portiere del Torino e della nazionale serba impegnata al mondiale.

Milinkovic Savic potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista attualmente non vorrebbe prolungare il suo contratto con la Lazio soprattutto perché la Lazio accetterebbe l'inserimento di una clausola rescissoria di circa 80 milioni di euro.

Il giocatore invece ne vorrebbe una minore anche in previsione di un suo eventuale approdo nella società bianconera. Si parla già di un'intesa economica fra il giocatore e la Juventus sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Milinkovic Savic difficilmente lascerà la Lazio a gennaio anche perché la squadra laziale è impegnata nella qualificazione nelle competizioni europee oltre che proverà ad arrivare fino in fondo in Conference League.

La Juventus vorrebbe spendere per il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al mercato di gennaio, con il possibile arrivo di un terzino destro e di un centrale difensivo. A tal riguardo i preferiti sono Alvaro Odriozola e Evan N'Dicka, potrebbe arrivare anche Alejandro Grimaldo in previsione di una possibile partenza di Alex Sandro che è in scadenza di contratto a giugno.