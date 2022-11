La Juventus, in questi mesi, non ha potuto contare su Federico Chiesa che lo scorso gennaio si è rotto il legamento crociato. Adesso il numero 7 juventino, un po' a sorpresa, è tornato a disposizione dei bianconeri per il match contro il Paris Saint - Germain.

Federico Chiesa è stato convocato da Massimiliano Allegri proprio per la gara contro il PSG di questa sera 2 novembre. La convocazione dell'esterno classe '96 è inaspettata visto che il tecnico livornese aveva annunciato il suo forfait: "Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni ideali per affrontare una partita".

Sono passate poche ore da queste dichiarazioni ma evidentemente il numero 7 juventino ha dato risposte confortanti e Massimiliano Allegri ha voluto convocarlo. La Juventus riaccoglie Federico Chiesa nei convocati ma perde un'altra pedina. Infatti, Moise Kean ha dato forfait all'ultimo minuto in seguito ad un'infiammazione ad una vecchia cicatrice.

Out anche Kean

La Juventus ha perso un altro giocatore e le assenze nel match contro il Paris Saint - Germain saranno 11. Infatti, oltre allo squalificato Danilo saranno out Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Gleison Bremer, Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, Leandro Paredes, Akè, Kaio Jorge Weston McKennie e Moise Kean. Quest'ultimo ha sentito un fastidio nell'allenamento del 1º novembre ed è stato sottoposto ad accertamenti.

Gli esami a cui è stato sottoposto Kean hanno messo in evidenza un'infiammazione ad una cicatrice di un precedente problema fisico al retto femorale. Dunque, il numero 18 juventino salterà il match di Champions League e resta da capire se tornerà contro l'Inter. In ogni caso per la gara del 6 novembre la Juventus dovrebbe recuperare Angel Di Maria, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic.

La formazione della Juventus

La Juventus, nel match contro il Paris Saint - Germain, si affiderà ad un 3-5-1-1: in porta sarà confermato Wojciech Szczesny. Davanti a lui dovrebbe esserci la linea a tre formata da Federico Gatti, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Anche se il numero 15 juventino sembra essere in ballottaggio con Daniele Rugani.

A centrocampo sulla destra toccherà a Juan Cuadrado, in mezzo ci sarà ancora Nicolò Fagioli che agirà con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre sulla sinistra giocherà Filip Kostic. In avanti ci sarà il solo Arek Milik e alle sue spalle si muoverà Fabio Miretti. Dunque, in casa Juventus non sembrano esserci altri dubbi di formazione anche perché Massimiliano Allegri di fatto ha a disposizione solo pochi giocatori.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.