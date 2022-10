La Juventus, nel match vinto contro il Lecce, non ha potuto contare su Dusan Vlahovic. Il bomber serbo si è fermato nella gara contro il Benfica per un fastidio.

Per il numero 9 juventino ci sarebbe il timore di un possibile ritorno della pubalgia, che lo aveva afflitto nel finale della scorsa stagione. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una sorta di mistero sulle condizioni di Dusan Vlahovic anche se il club bianconero farebbe filtrare tranquillità sottolineando che non si tratta di nulla di grave. Invece, secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbe il timore di un ritorno della pubalgia, quindi il giocatore sarebbe in dubbio per il PSG e sarebbe da capire se potrà tornare contro l'Inter.

Dubbio Vlahovic

Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo sarebbe alle prese con un problema fisico e resta da capire se sarà a disposizione per la gara del 6 novembre contro l'Inter. Quello che sembra certo è che non verrà rischiato in Champions League. La gara con il Paris Saint-Germain sarà determinante per i bianconeri per qualificarsi almeno all'Europa League.

Contro i francesi, Massimiliano Allegri rischia di non avere a disposizione in tutto 11 giocatori. Dunque, mercoledì 2 novembre ci sarà spazio per molti giovani e si potrebbero rivedere tra i titolari Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulè. Mentre Samuel Iling-Junior non avrà la possibilità di scendere in campo poiché ha riportato un problema alla caviglia e ne avrà per 20 giorni.

L'inglese tornerà a disposizione solo nel 2023.

All'elenco degli assenti si è aggiunto anche Weston McKennie, mentre invece per il match di Champions League i bianconeri recupereranno almeno Manuel Locatelli, esentato dalla partita contro il Lecce a causa di problemi personali.

Spazio ai giovani in Champions League

Le tante assenze che stanno affliggendo la Juventus hanno portato anche qualche spunto positivo in casa bianconera.

Infatti, le tante defezioni hanno permesso a Massimiliano Allegri di inserire in prima squadra giovani come Matias Soulè, Samuel Iling-Junior e Nicolò Fagioli. Questi tre giocatori hanno dimostrato meritare un certo spazio nella Juventus. Soulè e Fagioli potrebbero essere confermati nella formazione titolare in Champions League.

Mentre Samuel Iling-Junior sarà costretto al forfait per infortunio.

La speranza di Allegri è di recuperare almeno Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Gleison Bremer per il match contro l'Inter. Questi ultimi due, oggi 31 ottobre, hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Intanto martedì 1 novembre per la Juventus sarà vigilia della gara contro il PSG e la squadra si allenerà alle 17:15