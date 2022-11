La Juventus ha ritrovato un'importante vittoria in campionato in uno scontro diretto. Era da più di un anno che la squadra bianconera non vinceva partite contro squadre che lottano per vincere, un segnale importante è arrivato dai giovani, che hanno dato un contributo importante anche nella realizzazione dei gol. E' il caso di Fagioli, decisivo contro il Lecce e contro l'Inter con due gol segnati. Evidente come la volontà della società bianconera sia quella gradualmente di inserire giovani in prima squadra ringiovanendo la rosa e lasciando partire quei giocatori che hanno un ingaggio importante.

I principali indiziati a lasciare Torino a giugno anche perché in scadenza di contratto sono Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Potrebbero quindi arrivare due terzini ed un centrocampista di qualità nel Calciomercato estivo. A proposito di terzini, si è parlato molto di Alejandro Grimaldo o Rami Bensebaini per il post Alex Sandro. Per quanto riguarda invece la fascia destra difensiva, di recente il sito calciomercato.it ha lanciato un sondaggio in cui ha chiesto agli utenti quale fosse il sostituto ideale di Juan Cuadrado per la stagione 2023-2024. Al primo posto è stato votato Benjamin Pavard del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2024, seguito da Alvaro Odriozola del Real Madrid, Dalot del Manchester United e Holm dello Spezia.

I tifosi votano come sostituto di Juan Cuadrado il giocatore Pavard

In un recente sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it. è stato chiesto agli utenti quale fosse il sostituto ideale di Juan Cuadrado nella stagione 2023-2024. Il più votato è stato Benjamin Pavard, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugn 2024 e che ha ricevuto il 43% dei consensi.

Al secondo posto troviamo Alvaro Odriozola, riserva nel Real Madrid e che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe lasciare la società spagnola anche a gennaio in prestito gratuito. E' stato votato con il 24% dei consensi, seguito da Dalot del Manchester United con il 23%. Al quarto posto Holm dello Spezia con il 10%. Di certo la società bianconera dovrà rinforzare le fasce difensive e già a gennaio potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo.

Lo spagnolo sarebbe il preferito della società bianconera per il dopo Alex Sandro. Sta dimostrando in questa stagione tutta la sua bravura, dando un contributo evidente al Benfica anche nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo potrebbe lasciar partire a parametro zero a giugno non solo Alex Sandro e Cuadrado ma anche Di Maria e Rabiot. Il centrocampista francese anche contro l'Inter è stato molto importante segnando il gol del 1 a 0. La Juve starebbe valutando il prolungamento di contratto, il giocatore guadagna attualmente 7 milioni di euro a stagione nella società bianconera.