La Juventus in questa stagione, anche a causa dei tanti infortuni, sta lanciando diversi giovani interessanti, alcuni dei quali sono diventati titolari nella squadra di Allegri. Su tutti Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, protagonisti anche nella vittoria in campionato contro l'Inter per 2-0. Proprio l'ex Cremonese ha segnato nelle ultime due partite di campionato: contro il Lecce è stato decisivo per la vittoria, contro i milanesi invece ha realizzato il secondo gol che ha consolidato il vantaggio dei bianconeri. Nella trasferta pugliese il suo gol era arrivato dopo una grande azioni di Samuel Iling Junior, altro giovane cresciuto nella Primavera bianconera e poi diventato un punto di riferimento della Juventus under 23.

Il centrocampista laterale inglese è in scadenza di contratto, la Juventus starebbe lavorando al suo prolungamento di contratto, ma l'agente sportivo del giocatore vorrebbe garanzie che possa rimanere in prima squadra. Sul giocatore ci sarebbero due società tedesche: il Lipsia e l'Eintracht Francoforte.

Iling Junior è in scadenza di contratto a giugno

La Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Samuel Iling Junior. Il centrocampista inglese ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno e c'è il rischio che possa lasciare Torino a parametro zero a fine stagione. La società vuole confermarlo, ma l'agente sportivo dell'inglese avrebbe chiesto garanzie di conferma in prima squadra, dopo l'ottimo contributo che ha dato il giocatore sia contro il Benfica che contro il Lecce.

Attualmente il giocatore è infortunato dopo un fallo di Di Francesco nel match contro la squadra pugliese. Su Iling Junior ci sarebbero due società tedesche, il Lipsia e l'Eintracht Francoforte, quest'ultima ha avuto già modo di lavorare con la Juve non solo nel trasferimento di Kostic a Torino ma anche in quello in prestito di Pellegrini nella società tedesca.

Il centrocampista Iling Junior è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea

Iling Junior, classe 2003, è cresciuto nel Chelsea prima di trasferirsi giovanissimo nella Primavera della Juventus all'età di 17 anni. Dopo un'annata nella squadra prima allenata da Bonatti è passato la scorsa stagione nella Juventus under 23.

In questa stagione ha iniziato nella seconda squadra bianconera in Serie C, fino a diventare parte integrante della prima squadra anche a causa dei tanti infortuni dei giocatori.