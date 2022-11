La Juventus nel Calciomercato estivo del 2021 aveva acquistato in maniera sorprendente negli ultimi giorni di mercato uno dei giocatori più interessanti del calcio olandese, protagonista di una stagione importante con il Psv Eindhoven. Parliamo di Mohamed Ihattaren, centrocampista di 19 anni arrivato a Torino per circa 3 milioni di euro anche perché aveva il contratto in scadenza a giugno 2022. La società bianconera decise di offrirlo in prestito alla Sampdoria ma dopo poche settimane anche a causa del difficile adattamento nella società ligure decise di far ritorno in Olanda non dando comunicazioni a Sampdoria e Juventus.

Alla fine venne ritrovato vicino alle zone in cui era cresciuto, a Utrecht. A gennaio poi la società bianconera decise di cederlo in prestito con diritto di riscatto all'Ajax. Un buon inizio quello di Ihattaren nella Jong Ajax, la seconda squadra, con 5 match disputati e 4 gol fino anche all'esordio in prima squadra. I problemi extra calcistici però hanno portato la società olandese a decidere di non riscattare il cartellino del giocatore, che a gennaio ritornerà a Torino. Il prestito scade proprio il 3 gennaio. La Juventus poi valuterà il da farsi sul giocatore, che inizialmente potrebbe rimanere anche nell'under 23.

Il giocatore Ihattaren ritornerà alla Juventus a gennaio

L'Ajax non riscatterà il cartellino di Mohamed Ihattaren.

Una decisione che arriva non per motivi tecnici ma per situazioni extra calcisitche, con problemi avuti nelle ultime settimane con la criminalità organizzata olandese. Da qui la volontà dell'Ajax di non acquistarlo, con il giocatore che da gennaio ritornerà a Torino. La Juventus valuterà il da farsi, potrebbe anche rimanere a Torino per giocare nell'under 23 bianconera.

Un modo anche per rimanere lontano dall'Olanda dopo le varie vicende extra calcistiche che lo hanno riguardato. Di recente le qualità tecniche del giocatore sono evidenti, non è un caso che abbia giocato con le rappresentative giovanile dell'Olanda e sia stato vicino all'esordio con la nazionale maggiore dopo l'ottima stagione con il Psv Eindhoven prima del trasferimento alla Juventus nel calciomercato estivo del 2021.

Il giocatore è stato inserito nel 2019 nella lista dei 50 giocatori più promettenti del calcio europeo.

Ihattaren potrebbe essere ceduto in prestito

Mohamed Ihattaren è un centrocampista che può giocare anche trequartista a supporto di una punta centrale. Cresciuto nel Psv Eindhoven, il suo contratto scade a giugno 2025. Difficilmente rimarrà a Torino, con la Juventus che potrebbe valutare anche un prestito nel campionato italiano anche perché le sue qualità potrebbero essere utili a diverse società di Serie A. Nel campionato olandese con il Psv Eindhoven ha giocato 56 match segnando 6 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni.