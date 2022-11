La Juventus è attesa da settimane importanti in previsione di un mercato di gennaio in cui difficilmente investirà somme pesanti per gli acquisti. Ci si aspettano infatti arrivi in prestito o a prezzo vantaggioso. Si lavora anche sulle cessioni, si valuterebbero offerte per McKennie, che piace a diverse società inglesi. A proposito di partenze nel recente Calciomercato estivo è stato ceduto in prestito Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte. Il terzino nella prima parte di stagione ha disputato 14 match fra campionato tedesco e Coppa di Germania e Champions League, senza però giocare titolare.

L'idea di gioco della squadra tedesca non valorizza le sue qualità, per questo difficilmente rimarrà in Germania anche nella stagione 2023-2024. Si parla infatti di un suo possibile ritorno alla Juventus a giugno, anche se difficilmente rimarrà nella società bianconera considerando la decisione della Juventus di lasciarlo partire nel recente calciomercato estivo. A proposito dell'Eintracht Francoforte starebbe valutando un altro giocatore della società bianconera, Samuel Iling Junior anche se il centrocampista inglese è vicino al prolungamento di contratto con la Juventus e difficilmente lascerà Torino. Prima dell'infortunio aveva dimostrato infatti tutta la sua importanza contribuendo a due gol contro il Benfica in Champions League (inutili per la qualificazione agli ottavi di finale) e servendo l'assist decisivo per il gol di Fagioli contro il Lecce.

Il giocatore Pellegrini potrebbe ritornare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Eintracht Francoforte non dovrebbe confermare Luca Pellegrini nella stagione 2023-2024. Attualmente in prestito alla società tedesca dalla Juventus, il terzino è considerato una riserva soprattutto perché l'idea di gioco della squadra tedesca non valorizza le sue qualità.

Potrebbe ritornare a Torino con la Juventus che valuterà offerte per il giocatore. L'Eintracht Francoforte vorrebbe Samuel Iling Junior, ma l'inglese è attualmente considerato la riserva di Kostic ed è vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera.

I giocatori della Juve in prestito

Rimanendo però in tema ritorni dai prestiti da valutare anche il futuro professionale di tre giocatori cresciuti due dei quali cresciuti nella Juventus Next Gen, ovvero Koni De Winter e Filippo Ranocchia.

Il centrale attualmente non sta giocando titolare nell'Empoli, diversa è la situazione del centrocampista attualmente al Monza, che sta invece raccogliendo minutaggio così come Nicolò Rovella, che secondo le ultime notizie di mercato sarebbe seguito anche dal Manchester City. La società inglese potrebbe offrire circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.