La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il mercato di gennaio. Non ci si attendono grandi rinforzi ad inizio 2023 ma acquisti a prezzi vantaggiosi per migliorare la difesa sulla fasce difensive. Potrebbe arrivare anche un centrale, gran parte degli acquisti ci saranno nel Calciomercato estivo, oltre al fatto che la Juve dovrà valutare i tanti giovani prestati in questa stagione. Due su tutti i centrocampisti attualmente al Monza, Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella. Proprio Rovella sarebbe stato visionato nel match di campionato fra Monza e Salernitana dal Manchester City.

La società inglese starebbe valutando il classe 2001 che piace molto per la sua bravura nell'impostazione di gioco. Come scrive il sito tuttojuve.com il City sarebbe pronto a fare un'offerta importante per il centrocampista della Juventus. Si parla di almeno 35 milioni di euro, una somma notevole ma la società bianconera potrebbe anche decidere di non accettarla. Rovella sarebbe considerato un giocatore importante per il presente e per il futuro della società bianconera insieme agli altri giovani come Fagioli e Miretti. Non è da scartare la possibilità lasci partire a gennaio Weston McKennie e a giugno Rabiot e Paredes. Questo potrebbe significare una conferma di Rovella nella società bianconera.

Possibile offerta del Manchester City per Rovella

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di tuttojuve.com il Manchester City potrebbe fare un'offerta importante alla Juventus per Nicolò Rovella. La società inglese avrebbe visionato il giocatore nel match fra Monza e Cremonese ricevendo il gradimento. Diversi giornali sportivi hanno parlato dell'interesse del Real Madrid per Rovella, valutato dalla Juventus circa 35 milioni di euro ma la Juventus difficilmente lo lascerà partire anche perché considerato un giocatore importante per il presente e per il futuro.

Dalla stagione 2023-2024 potrebbe non avere in rosa i vari McKennie, Rabiot e Paredes ed il ritorno di Rovella e Ranocchia potrebbe essere molto utile. Oltre a questi potrebbe aggiungersi anche Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La stagione fin qui disputata da Rovella

Il centrocampista attualmente al Monza Nicolò Rovella ha fino ad adesso disputato 13 match nel campionato italiano, a questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia. E' un riferimento della nazionale italiana under 21 del commissario tecnico Davide Nicolato, giocando il suo primo match nel 2020. Attualmente ha disputato 18 partite con l'under 21 segnando anche 3 gol.