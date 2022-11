L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e potrebbero intensificarsi dei contatti nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, l'Atletico Madrid potrebbe proporre uno scambio che riguarderebbe Cunha e Joaquin Correa. La dirigenza nerazzurra, inoltre, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Teun Koopmeiners qualora dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili dalla Premier League per Hakan Calhanoglu. Intanto, sarebbero frequenti i discorsi per il colpo a zero targato Juan Cuadrado.

Possibile scambio tra Atletico e Inter

Il club allenato da Diego Simeone starebbe pensando a Joaquin Correa che non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi perché chiuso nelle gerarchie da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L'ex Sampdoria avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma i nerazzurri preferirebbero monetizzare da una possibile cessione. I Colchoneros, invece, avrebbero in mente di formalizzare uno scambio alla pari con Cunha che non ha avuto un ottimo impatto in Liga. I discorsi potrebbero intensificarsi a gennaio ma molto dipenderà dal futuro di Diego Simeone che potrebbe non essere confermato a fine stagione.

Il centrocampista dell'Atalanta per il futuro

L'Inter potrebbe riflettere se dovessero arrivare delle offerte per Hakan Calhanoglu che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il turco piacerebbe molto in Premier al Newcastle che potrebbe pensare ad un'offerta di circa 40 milioni di euro. Cifra che permetterebbe ai meneghini una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero.

Qualora dovesse partire, il sostituto potrebbe arrivare dall'Atalanta. Marotta e Piero Ausilio apprezzano molto Koopmeiners che avrebbe un valutazione di circa 25 milioni di euro. L'olandese sarebbe molto congeniale al 3-5-2 studiato da Inzaghi nel quale potrebbe agire da playmaker ma anche da mezzala.

Cuadrado pista concreta per la corsia destra

Nelle prossime settimane si potrebbero intensificare i contatti tra Juan Cuadrado e l'Inter. Il colombiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere offerta dal suo agente, Alessandro Lucci, che chiederebbe uno stipendio da circa 6 milioni di euro per due anni. Il calciatore verrebbe preso in considerazione soprattutto se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries che interesserebbe in Premier League a Manchester United e Chelsea. La valutazione dell'ex Psv Eindhoven, uscito contro l'Atalanta per un infortunio al ginocchio, sarebbe di circa 50 milioni di euro. La Juve sonda Odriozola come erede.