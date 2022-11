La Juventus potrebbe valutare diversi rinforzi in difesa nelle prossime sessioni di mercato, in particolare nelle ultime ore è circolato il nome di Stefan Posch, attualmente al Bologna. L'austriaco classe 1997 sta disputando un campionato importante con la società emiliana e si è confermato ad alti livelli anche con la nazionale austriaca nell'amichevole vinta contro l'Italia. Può giocare da centrale, ma anche come terzino destro. Avrebbe una valutazione di mercato di circa 10 milioni e i bianconeri potrebbero provare a ingaggiarlo in estate.

Posch piacerebbe alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Stefan Posch, centrale austriaco attualmente Bologna che può giocare anche terzino destro. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro e sta dimostrando in questa stagione di essere un giocatore di qualità. Di proprietà dei tedeschi dell' Hoffenheim, si è trasferito al Bologna nel recente Calciomercato estivo, in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro a giugno 2023.

La Juventus in estate potrebbe investire circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, inserendo nell'affare con gli emiliani anche un giovane in prestito, magari della Next Gen.

In questa stagione Posch ha giocato finora nel campionato italiano otto match, segnando un gol e fornendo un assist; è sceso in campo anche in una partita di Coppa Italia. Aveva iniziato la stagione nel Hoffenheim, giocando un match nel campionato tedesco e uno in coppa tedesca prima del trasferimento in prestito al Bologna.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri rinforzi per la fascia difensiva a gennaio. Ci sarebbe un interesse per Karsdorp della Roma e per Odriozola del Real Madrid. Potrebbe arrivare anche Grimaldo del Benfica nel calciomercato estivo: il laterale spagnolo sarebbe considerato il sostituto di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Per la difesa circola anche il nome di Holm dello Spezia: lo svedese ha dimostrato nella prima parte di stagione con la squadra ligure la sua crescita dal punto di vista tecnico, ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Da valutare è anche il futuro professionale dei vari McKennie, Rabiot e Paredes. L'americano potrebbe essere ceduto già a gennaio per circa 20 milioni di euro, con diverse società inglesi che sarebbero pronte ad acquistarlo. Il francese Rabiot potrebbe non prolungare il suo contratto, anche perché la Juventus difficilmente gli garantirà i 10 milioni di euro a stagione richiesti. Infine pare improbabile pare il riscatto di Paredes dal Psg, soprattutto considerando la crescita di Rovella e Ranocchia, attualmente in prestito al Monza.