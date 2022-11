Andrè Onana ha ormai conquistato l'Inter. Dopo un inizio di stagione di assestamento, il portiere camerunese ha scalzato capitan Handanovic nel ruolo di titolare e ha confermato quanto di buono fatto vedere con la maglia dell'Ajax. Le prestazioni con la maglia nerazzurra non sono passate inosservate e diversi club sarebbero pronti ad offerte importanti in estate.

Inter, possibile offerta del Barcellona in estate

Secondo agli ultimi rumor di mercato, il Barcellona starebbe monitorando il profilo del portiere nerazzurro per la prossima estate. Infatti, in casa blaugrana potrebbe esserci l'addio di Martin Andrè Ter Stegen e per questo la dirigenza catalana non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe sondando diversi profili per sostituire l'estremo difensore tedesco.

Il Barca potrebbe così virare su Onana e mettere sul piatto una cifra importante per convincere l'Inter a cederlo in estate. Una trattativa che appare difficile, ma molto dipenderà dalla reale offerta che la società spagnola deciderà di mettere sul tavolo. La dirigenza nerazzurra vuole cautelarsi e starebbe sondando dei profili alternativi in caso di un'offerta monstre che potrebbe arrivare in estate.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta c'è quello di Marco Carnesecchi che tanto bene sta facendo alla Cremonese. Il talentuoso portiere italiano è di proprietà dell'Atalanta che non fa sconti e chiede almeno 25 milioni di euro per intavolare una trattativa. Più sullo sfondo Guglielmo Vicario, primo obiettivo della Juventus per il dopo Szczescny.

Inter, le ultime su Sensi e Lazaro

Oltre ad eventuali acquisti, l'Inter sta valutando le cessioni di quei calciatori ormai fuori dal progetto di Simone Inzaghi.

Tra questi c'è sicuramente Stefano Sensi che nonostante le ottime prestazioni con il Monza dovrebbe esser ceduto a titolo definitivo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Il centrocampista italiano potrebbe restare proprio al Monza, con il club brianzolo che potrebbe provare a trovare un accordo con l'Inter. Altra pretendente potrebbe essere il Sassuolo, nel caso di una cessione di Davide Frattesi in estate.

Altro calciatore che potrebbe lasciare l'Inter definitivamente è Valentino Lazaro per il quale si era anche ipotizzato uno scambio con Okafor.

L'esterno svizzero ha conquistato la dirigenza e soprattutto Juric. Per questo, in estate il club granata dovrebbe riscattarlo a titolo definitivo.

Infine, l'Inter spera di poter piazzare altri esuberi molto importanti. Parliamo di Robin Gosens che piace tanto in Germania, Roberto Gagliardini che piace al Siviglia e Monza e soprattutto Joaquin Correa che in estate potrebbe finanziare qualche colpo in attacco.