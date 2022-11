La Juventus è stata scossa nelle ultime ore dall'inattese dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, in particolar modo quelle del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved. Rimane in carica in attesa di un nuovo Cda Maurizio Arrivabene insieme a Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale della società bianconera nominato dalla proprietà. Una situazione che però attualmente non riguarda la gestione sportiva, che continua a lavorare sul mercato, come scrive il giornalista sportivo Mirko Nicolino su Twitter menzionando in particolar modo il giornale Tuttosport.

La società bianconera starebbe già lavorando i possibili rinforzi del Calciomercato estivo, fra i giocatori seguiti oltre a Milinkovic-Savic ci sarebbe anche Niccolò Zaniolo. Entrambi sono in scadenza a giugno 2024 e non ci sarebbero i presupposto per un loro prolungamento di contratto con le società in cui giocano. A proposito di Zaniolo sarebbe considerato il rinforzo ideale per il settore avanzato in previsione della possibile partenza di Angel Di Maria a giugno. Come è noto l'argentino è in scadenza di contratto e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la Roma Zaniolo con Chiesa e Vlahovic formerebbe un settore avanzato giovane e di qualità oltre al fatto dal punto di vista tecnico si integrerebbero molto bene.

Il giocatore Zaniolo potrebbe approdare nella società bianconera a giugno

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, una somma sostenibile anche perché il nazionale italiano si accontenterebbe di un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione più bonus. Sarebbe considerato il sostituto ideale di Di Maria. Oltre a lui potrebbe arrivare anche Sergej Milinkovic-Savic nell'eventualità in cui Adrien Rabiot non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al mercato di gennaio in previsione di diverse partenze importanti a giugno. Come è noto sia Alex Sandro che Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente sembra difficile possano prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Per questo potrebbero arrivare già a gennaio un terzino destro ed uno sinistro. I preferiti sono Alvaro Odrizola, in prestito dal Real Madrid fino a giugno, e Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.