L'Inter sarebbe al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nel mirino, principalmente, ci sarebbero un terzino sinistro ed un attaccante. I profili individuati sarebbero quelli di Jesus Vazquez del Valencia, Memphis Depay e Jordi Alba del Barcellona. Sempre dal club allenato da Gennaro Gattuso, invece, potrebbe arrivare il giovane Yunus Musah per puntellare il centrocampo. In uscita, invece, potrebbe esserci Sebastiano Esposito che è rientrato da quale settimana dal prestito all'Anderlecht. Sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio di Claudio Lotito.

Vazquez, Jordi Alba e Musah per la nuova Inter

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare la corsia esterna viste le prestazioni poco soddisfacenti evidenziate da Robin Gosens. Il terzino tedesco è stato scavalcato nelle gerarche e potrebbe essere ceduto già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 25 milioni di euro. Nelle idee dei dirigenti meneghini ci sarebbero Jordi Alba e Jesus Vazquez a gennaio. Il ragazzo del Barcellona ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe seguito anche dall'Atletico Madrid. Potrebbe accettare la destinazione milanese ma l'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio. Discorso discorso diverso per Vazquez che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e sarebbe una pista molto più percorribile.

L'Inter starebbe seguendo, inoltre, Musah che gioca proprio con Vazquez nel club allenato da Gattuso. Il centrocampista avrebbe delle ottime caratteristiche per il centrocampo di Inzaghi. I dirigenti degli Zhang potrebbero pensare ad imbastire una doppia trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto per portare alla Pinetina l'intero pacchetto già durante il mercato invernale.

Depay come post Correa, Esposito idea della Lazio

L'Inter vorrebbe rinforzare il reparto offensivo e potrebbe sacrificare Joaquin Correa. L'argentino non ha mai trovato continuità soprattutto per i troppi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. A gennaio potrebbe lasciare Appiano Gentile e la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Al suo posto potrebbe arrivare Memphis Depay, che sarebbe in uscita dal Barcellona. L'olandese, però, percepisce uno stipendio molto elevato che potrebbe condizionare in negativo la trattativa. L'ex Lione sarebbe stato sondato in passato dalla Juventus. L'Inter potrebbe poi cedere Sebastiano Esposito. L'attaccante piacerebbe alla Lazio come vice Immobile. Il club di Lotito potrebbe offrire circa 17 milioni di euro ma il club milanese preferirebbe cederlo in prestito per monitorarne la crescita detenendone il cartellino.