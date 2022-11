Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico di Pioli già nel mercato di gennaio, così da continuare a lottare per il campionato e continuare il percorso in Champions League.

Milan, possibile interesse per Danjuma a gennaio

I problemi offensivi sono all'ordine del giorno. Visto il preoccupante 0-0 contro la Cremonese, la dirigenza del Diavolo starebbe valutando un acquisto per dare maggiore pericolosità al reparto offensivo e regalare un'alternativa di grande spessore ad Olivier Giroud, viste le difficoltà di Origi.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Arnaut Danjuma, giovane attaccante olandese che si sta rendendo protagonista con la maglia del Villareal.

Il classe 97 ha offerto grandi prestazioni con il Sottomarino giallo ma a gennaio potrebbe cambiare aria per confrontarsi con il miglior calcio europeo. Stando alle ultime notizie di mercato, il Milan starebbe valutando la situazione e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per convincere il club spagnolo a cedere l'attaccante olandese.

Oltre ad un nuovo puntero, il club rossonero starebbe valutando anche l'acquisto di un altro trequartista viste le difficoltà di Charles De Ketelaere che non si è ancora inserito nei meccanismi di Pioli.

Il nome caldo resta sempre quello di Hakim Ziyech che potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Milan, sfida al Tottenham per David

Oltre ad un possibile colpo a gennaio, il Milan sta già pensando al possibile grande colpo per la sessione estiva di calciomercato. I rossoneri vogliono continuare sulla stessa linea ed acquistare giovani di grande qualità e prospettiva per continuare il progetto intrapreso con Pioli che ha portato alla conquista dello Scudetto.

In particolare, il Diavolo sta osservando due profili che si stanno ritagliando un ruolo importante nel calcio europeo: Noah Okafor del Salisburgo affrontato nel girone di Champions League e Jonathan David del Lille. Se per l'attaccante svizzero, il Salisburgo chiede una cifra complessiva di 40 milioni di euro, maggiore è la richiesta del Lille per David.

Infatti, il club francese chiede una cifra attorno ai 45-50 milioni per cedere il proprio gioiello. La vera difficoltà non è rappresentata dalla richiesta economica ma dalla forte concorrenza. Infatti, sul giovane attaccante ci sarebbe il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte che potrebbe ritornare sul mercato in caso di cessione di Kane. Con la cessione del bomber inglese, gli Spurs avrebbero la forza economica per accontentare il Lille ed essere una delle principali rivali alla corsa per David.