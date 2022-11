L'Inter valuta le operazioni per il futuro che potrebbero portare anche ad un cambio della guardia in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Simone Inzaghi sarebbe in bilico ed il nome per il futuro potrebbe essere quello di Massimiliano Allegri, che sarebbe stato sondato da Giuseppe Marotta proprio quando è andato via Antonio Conte. Molte operazioni potrebbero riguardare il mercato dei calciatori in uscita visto che il Newcastle starebbe pensando a Denzel Dumfries mentre il Tottenham ad Alessandro Bastoni.

Il nome di Allegri nella mente di Marotta

Massimiliano Allegri potrebbe trasferirsi all'Inter nella prossima stagione. Il tecnico bianconero potrebbe non essere confermato a fine stagione dalla Juventus dopo l'eliminazione maturata in Champions League. Sarebbe un un profilo molto gradito a Giuseppe Marotta che potrebbe valutarlo nuovamente se dovesse essere esonerato Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio è in discussione dopo la sconfitta di domenica allo Stadium e potrebbe non prendere parte del progetto della nuova stagione.

Il Tottenham studia la mossa per ingaggiare Bastoni

Il Tottenham sarebbe disposto a intensificare i contatti con l'Inter per Alessandro Bastoni già a gennaio. Il calciatore sarebbe una richiesta esplicita di Antonio Conte che vorrebbe rinforzare il reparto difensivo.

Gli Spurs potrebbero offrire circa 50 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare i dirigenti meneghini perché potrebbero mettere a segno una plusvalenza per il ragazzo che ha il contratto in scadenza nel 2024. Tutto sarebbe legato anche alla permanenza di Conte a Londra. Il tecnico salentino non ha rinnovato il contratto e sarebbe corteggiato dalla Juventus di Agnelli.

Il Newcastle piomba su Dumfries

Il Newcastle vorrebbe rinforzare la catena di destra con le prestazioni di Denzel Dumfries. L'olandese, sondato anche dal Chelsea, sarebbe l'obiettivo per la prossima stagione ed avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. I Magpies potrebbero battere la concorrenza alzando la posta a circa 60 milioni di euro visto che la ricca proprietà non avrebbe alcun problema di liquidità.

Tale somma farebbe riflettere l'Inter che ha prelevato l'ex Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro compresi. In tal caso potrebbe essere riscattato il cartellino di Raoul Bellanova dal Cagliari che non ha avuto molto spazio quest'anno perché chiuso nelle gerarchie da Matteo Darmian e dallo stesso Dumries. Il club inglese, nei mesi precedenti, avrebbe mosso dei sondaggi anche per Hakan Calhanoglu che sarebbe valutato circa 50 milioni di euro dalla società presieduta dagli Zhang.