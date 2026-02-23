La Juventus prepara la rivoluzione nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vogliono ritornare competitivi sia in Italia che in Europa e stanno valutando di effettuare acquisti di grande livello in ogni settore del campo. Per la difesa, spunta il nome di Oumar Solet che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Udinese.

Idea Solet per la difesa

Il centrale francese classe 2000 è sicuramente uno dei migliori della Serie A ed abbina ottime qualità difensive ad una buona concretezza anche in quella offensiva come dimostrano le tre reti siglate in campionato.

Ottima fisicità, buona tecnica e soprattutto duttiltà nel giocare sia in una retroguardia a quattro che a tre. Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando il suo profilo per puntellare la retroguardia e potrebbe decidere di imbastire una trattativa concreta con l'Udinese. Una trattativa che però non appare semplice sia per la valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 25-30 milioni ma anche per la forte concorrenza delle altre big italiane; infatti, ci sarebbe un forte interessamento anche da parte dell'Inter alla ricerca del sostituto di Acerbi e della Roma con Gasperini che avrebbe opzionato il 26enne francese come rinforzo ideale per la retroguardia giallorossa.

L'eventuale arrivo di Solet o di un altro centrale potrebbe aprire alla cessione di Federico Gatti, non intoccabile per Spalletti.

Il numero quattro ha tante richieste in giro per l'Europa e di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni, la Vecchia Signora potrebbe valutare l'addio a fine stagione.

Il Milan non molla Vlahovic

Dusan Vlahovic resta uno snodo cruciale per il calciomercato della Juventus. Il numero nove non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel prossimo giugno e ciò potrebbe portare ad una separazione a fine stagione. Il club bianconero potrebbe effettuare un ulteriore tentativo per provare a strappare il prolungamento del contratto ma le pretendenti per l'ex viola non mancano.

Stando agli ultimi rumors, il Milan non ha smesso di seguire la vicenda Vlahovic ed in caso di mancato accordo con la Vecchia Signora potrebbe essere una delle principali candidate ad ingaggiare il serbo nella prossima stagione.

Infatti, i rossoneri potrebbero non riscattare Fullkrug e cedere Nkunku in estate per avere la possibilità di acquistare un attaccante di alto livello così da competere per lo Scudetto.

Con l'eventuale addio di Vlahovic ed una posizione non solida per Openda, il club bianconero sarebbe costretto a ritornare sul mercato per acquistare un altro attaccante; restano vive le ipotesi Pellegrino e Kolo Muani.