La Juventus inizia a pianficare le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano ed avere un ruolo importante anche in Europa. Uno dei tasselli mancanti è l'acquisto di un forte esterno che possa svolgere sia il ruolo di terzino che di quinto a tutta fascia. Uno dei nomi monitorati è quello di Destiny Udogie che potrebbe lasciare il Tottenham a giugno.

Si monitora Udogie, resiste la pista Celik

L'esterno italiano classe 2002 è diventato un punto fermo degli Spurs ed ha dimostrato una crescita importante, soprattutto nella fase difensiva.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate anche in Italia dove la Juventus sta cercando di capire i margini di manovra per un'eventuale trattativa in estate. Una trattativa che non appare facile visto il contratto in scadenza nel 2030 e la volontà del Tottenham di puntare sul ragazzo e di prendere in considerazione solo offerte attorno ai 35-40 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe ricavare da qualche cessione illustre come quella di Andrea Cambiaso che continua a rimanere nei radar delle big di Premier. Forza fisica, capacità negli assist, buona tecnica e duttilità nel ricoprire entrambe le corsie. Udogie rappresenterebbe un ottimo colpo per la Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

Oltre all'esterno italiano del Tottenham, il club bianconero valuta anche nomi low-cost ma di grande affidabilità ed esperienza. I profili sono quelli di Zeki Celik e Davide Zappacosta che nonostante un ruolo importante in Roma ed Atalanta potrebbero lasciare i rispettivi club visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno ed essere grandi opportunità a parametro zero.

Possibile sfida alla Roma per Tzolakis

La Juventus valuta delle modifiche importanti anche tra i pali con Di Gregorio e Perin che potrebbero lasciare Torino. Oltre a nomi di grande spessore come Vicario e Carnesecchi, il club bianconero valuta anche opzioni meno costose come Kostantinos Tzolakis che sta offrendo ottime prestazioni con la maglia dell'Olympiakos soprattutto in Champions League.

Il numero 1 greco classe 2002 ha buone qualità tra i pali ed una discreta tecnica coi piedi, caratteristiche che potrebbero far comodo al gioco di Luciano Spalletti. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni ma l'affare non sarà così facile. Infatti, stando agli ultimi rumors anche la Roma sarebbe sul 23enne greco e lo avrebbe opzionato come secondo ideale per alternarlo con Svilar. Si prospetta una sfida quindi tra Roma e Juventus non solo per un posto Champions, ma anche sul fronte mercato.