L'Inter pianifica il mercato e con l'intento di finanziarlo potrebbe mettere a segno delle cessioni nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it infatti, il Bayern Monaco avrebbe puntato i fari su Denzel Dumfries mentre il Liverpool farebbe sul serio per Milan Skriniar. I dirigenti nerazzurri vorrebbero anche potenziare il centrocampo in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini e sarebbero sulle tracce di Piotr Zielinski del Napoli.

Dumfries potrebbe approdare al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco avrebbe intenzione di ingaggiare Dumfries.

Il suo cartellino sarebbe stimato circa 60 milioni di euro ma la società tedesca potrebbe mettere sul piatto come contropartita tecnica Mazraoui più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. Il terzino marocchino agisce su entrambe le fasce mettendosi in evidenza durante il Mondiale in Qatar. L'affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio visti gli ottimi rapporti tra i due club.

Il Liverpool scatenato sul mercato

L'Inter potrebbe perdere Milan Skriniar nelle prossime ore di mercato. Lo slovacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe finito nel mirino del Liverpool. I Reds hanno già acquistato l'olandese Cody Gakpo dal Psv Eindhoven e potrebbero offrire, già per gennaio, un ricco contratto allo slovacco, che starebbe valutando l'offerta da 6 milioni di euro a stagione più bonus avanzata dalla società meneghina.

Il club allenato da Klopp potrebbe offrire per il cartellino circa 25 milioni di euro, cifra ritenuta bassa dai dirigenti milanesi che corrono però il rischio di perderlo a parametro zero al termine di questa stagione.

Zielinski se dovesse partire Gagliardini in estate

Marotta e Piero Ausilio vorrebbero rinforzare il centrocampo in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini.

L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare la sua permanenza alla Pinetina. Sulle sue tracce ci sarebbero club come Torino e Cremonese. L'Inter potrebbe pensare al colpo Piotr Zielinski nella prossima estate. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli e potrebbe cambiare aria se non dovesse trovare l'accordo con Aurelio De Laurentiis.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma i contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi visto che l'ex Empoli sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il Napoli, però, non farà sconti anche perchè preferirebbe non cedere i calciatori migliori a dirette concorrenti che gareggiano nel campionato italiano. Zielinski piacerebbe anche in Premier League a Tottenham, Aston Villa e West Ham.