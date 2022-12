L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri hanno l'esigenza di fare cassa, anche per realizzare il famoso attivo da 60 milioni di euro e avere un tesoretto a disposizione per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il big in rosa che potrebbe essere sacrificato è Denzel Dumfries, che piace molto ai top club europei, soprattutto dopo aver disputato un buon Mondiale con la maglia della Nazionale olandese. Il giocatore sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, che aveva pensato a lui anche nell'estate del 2021.

Bayern Monaco su Dumfries

Denzel Dumfries potrebbe essere il big sacrificato dall'Inter per sistemare il bilancio. L'esterno olandese è stato vicino all'addio già la scorsa estate, quando era finito nel mirino del Chelsea, ma la società nerazzurra ha deciso di rifiutare ogni proposta rimandando il discorso di un anno. Arrivato dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro nell'estate del 2021, è riuscito ad attutire l'assenza di Achraf Hakimi.

I nerazzurri lo hanno soffiato alla concorrenza e tra i club interessati c'era il Bayern Monaco.

Proprio i bavaresi sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per il classe 1996, che ha disputato anche un buon Mondiale con la maglia della Nazionale olandese. Anche l'Inter sembrerebbe disposta a trattare la sua cessione, anche se parte da una valutazione molto importante, superiore ai 50 milioni di euro.

Cifra che il club tedesco vorrebbe abbassare mettendo sul piatto il cartellino di Mazroui, oltre ad un conguaglio economico tra i 25 e i 30 milioni di euro. Da capire se la società nerazzurra accetterà l'inserimento del terzino marocchino o se rispedirà al mittente la proposta chiedendo solo cash.

L'offerta del Torino

Il Torino è alla ricerca di un vero centravanti da regalare a Ivan Juric, soprattutto dopo l'addio di Andrea Belotti, andato via in scadenza di contratto e non sostituito l'estate scorsa.

Il club di Urbano Cairo avrebbe un grande sogno, che risponde al nome di Andrej Kramaric. Centravanti croato, ha disputato anche lui un buon Mondiale in Qatar. Classe 1991, non essendo giovanissimo la valutazione non può essere troppo alta e per questo motivo i granata punterebbero a chiudere l'affare con l'Hoffenheim per una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus, anche se i tedeschi vorrebbero 15 milioni. La distanza è minima, basterà un minimo sforzo per arrivare alla fumata bianca.