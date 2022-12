Inter e Juventus potrebbero riservare scenari societari molto importanti nel prossimo anno. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il numero uno dei nerazzurri, Zhang, potrebbe cedere il club nel mese di aprile dopo le voci che avrebbero parlato di un interesse di fondi americani e sauditi (Pif). Il prossimo anno potrebbe essere importante per dare un nuovo volto alla società bianconera che, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, potrebbe affidarsi al ritorno di Giuseppe Marotta, Alessandro Del Piero e Antonio Conte.

La confessione di Momblano

Le voci sulla possibile cessione dell'Inter sarebbero state confermate anche da Luca Momblano. "Suning vende l’Inter. E lo farà presto. Mi è stato detto che l’Inter ad aprile cambia proprietà". Ha dichiarato il giornalista durante una diretta Twitch del programma Juventibus. Nei mesi scorsi le banche del Raine Group si sarebbero già mosse per cercare acquirenti salvo poi rallentare il processo dopo la volontà degli Zhang di non perdere il club.

Vecchi ritorni per una nuova Juventus

La Juventus potrebbe partire da un progetto nuovo ma con esponenti della vecchia guardia. Dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli, l'idea sarebbe quella di riportare a Torino Giuseppe Marotta, Alessandro Del Piero e Antonio Conte.

L'amministratore delegato, ora all'Inter, ha un contratto fino al 2025 ma potrebbe essere interessato a una avventura molto ambiziosa durante la quale vestirebbe il ruolo di direttore generale dell'area tecnica.

Al suo fianco potrebbe esserci la figura di Alessandro Del Piero al quale potrebbe essere affidata la carica di vicepresidente, rimasta vacante con l'addio di Pavel Nedved.

Potrebbe terminare a fine stagione la seconda era a Torino di Massimiliano Allegri. Al suo posto potrebbe esserci Antonio Conte che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 con il Tottenham e che sarebbe fortemente gradito dall'ex attaccante della Nazionale e da gran parte della tifoseria bianconera. La Juventus potrebbe dunque ripartire da questi nomi per fondare un nuovo progetto strutturato sui giovani futuribili.

Potrebbero dunque non essere rinnovati i rapporti con i senatori in scadenza nel 2023 quali Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Adrien Rabiot. Calciatori in esubero come Daniele Rugani, Weston McKennie a Arthur potrebbero essere utilizzati per far cassa e finanziare le manovre delle prossime stagione. Non si escluderebbe neanche un cessione eccellente come quella di Dusan Vlahovic che piacerebbe all'Atletico Madrid e in Premier League a Chelsea e Arsenal.