L'Inter ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato, prevista il 4 gennaio con il big match contro il Napoli. La società nerazzurra, intanto, sta studiando come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi cercando di cogliere le occasioni che il mercato porrà nel mese di gennaio. Una di queste porterebbe il nome di Memphis Depay destinato a lasciare il Barcellona, con la voglia di giocare sicuramente più di quanto fatto in Catalogna. Già la scorsa estate l'attaccante olandese è stato vicino all'addio, ma adesso sembra essere arrivato il momento giusto per salutare il club spagnolo, soltanto ad un anno e mezzo dal suo approdo.

L'Inter pensa a Depay o Taremi in caso di partenza di Correa o Dzeko.

Anche il Torino potrebbe fare qualcosa sul mercato in vista della prossima sessione invernale. Uno dei nomi che piacerebbe ai granata è quello di Pasquale Mazzocchi, nonostante non manchi la concorrenza. Proprio per questo i granata hanno già avviato i contatti con la Salernitana per capire la fattibilità dell'affare.

Inter su Depay

L'Inter potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto avanzato. Il nome finito nel mirino dei nerazzurri sarebbe quello di Depay, in uscita dal Barcellona. L'attaccante olandese vuole giocare con maggiore continuità e per questo chiederà la cessione il mese prossimo. Soltanto due le presenze raccolte in Liga in questa stagione, con un gol all'attivo, a fronte di una presenza raccolta in Champions League.

Il classe 1994 era stato vicino all'addio già la scorsa estate, ma alla fine non se n'è fatto nulla visto che i blaugrana non hanno voluto liberarlo a zero. Qualcosa potrebbe cambiare a gennaio, dato che Depay andrà in scadenza di contratto a giugno e, dunque, si tratterebbe di lasciarlo andare via a parametro zero soltanto con sei mesi di anticipo.

Il piano dell'Inter è quello di cercare di cedere Joaquin Correa, liberando spazio all'interno della rosa, anche in termini salariali, con l'olandese che potrebbe firmare un contratto triennale tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Torino su Mazzocchi

Il Torino si sta muovendo sul mercato per rinforzare gli esterni.

I granata avrebbero messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi e, alla luce della folta concorrenza, stanno provando ad anticipare il suo acquisto a gennaio. Il club di Urbano Cairo avrebbe già fatto una proposta sui 3 milioni di euro, ritenuta assolutamente insufficiente dalla Salernitana, che per il suo cartellino vorrebbe almeno 10 milioni di euro. Per questo motivo il Toro sarebbe pronto al rilancio, mettendo sul piatto 5 milioni di euro e il cartellino di Ola Aina. Da capire se basterà per convincere il club di Iervolino o se sarà ritenuta una proposta insufficiente per un esterno che sta facendo molto bene e finito anche in orbita Nazionale.