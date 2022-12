L'Inter potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri si stanno guardando intorno per alzare ulteriormente il tasso tecnico del reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Tra un mese, infatti, partirà un lungo tour de force, che vedrà i nerazzurri impegnati anche negli ottavi di finale di Champions League tutt'altro che impossibili contro il Porto. Uno dei nomi tornati nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Luis Alberto, già accostato nei mesi scorsi all'Inter e in uscita dalla Lazio visto che non ha trovato spazio con continuità nella prima parte della stagione.

Chi è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, pur con obiettivi decisamente diversi, è l'Empoli. I biancoazzurri sarebbero pronti a fare un tentativo per Szymon Zurkowski, che alla Fiorentina non sta trovando moltissimo spazio. Le due società sarebbero pronte ad intavolare una trattativa a gennaio.

Inter su Luis Alberto

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Luis Alberto a gennaio. I nerazzurri avevano pensato al centrocampista spagnolo già in passato, ma la Lazio non ha mai voluto lasciarlo andare. Qualcosa potrebbe cambiare il mese prossimo, anche alla luce di un impiego al di sotto delle aspettative. Il giocatore, infatti, vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nella prima parte della stagione, con tredici presenze raccolte, ma la gran parte partendo dalla panchina, e tre gol all'attivo.

Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, non lo ritiene incedibile e sarebbe pronto ad avallare la sua cessione. Difficile pensare che la Lazio possa continuare a valutare il classe 1992 sui 30 milioni di euro, ma il club di Claudio Lotito non accetterà proposte inferiore ai 20 milioni di euro. L'Inter, tuttavia, sarebbe pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto fissato per giugno intorno ai 10 milioni più bonus.

Empoli su Zurkowski

L'Empoli sarebbe pronto a tornare su Zurkowski, che già la scorsa estate ha provato a tenere in rosa dopo l'anno in prestito. La Fiorentina, però, ha voluto tenerlo in rosa ma qualcosa potrebbe cambiare a gennaio, con Vincenzo Italiano che non lo ha utilizzato tantissimo. Il centrocampista polacco, infatti, ha collezionato solamente due presenze in campionato.

Possibile che i viola possano aprire alla cessione chiedendo in cambio il cartellino di Bajrami, che piace molto al tecnico dei gigliati anche per cambiare il modulo e passare al 4-2-3-1, rispetto al 4-3-3 utilizzato fino ad ora.