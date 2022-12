La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui difficilmente farà investimenti importanti. Eventuali acquisti potrebbero concretizzarsi solo se dovesse partire qualcuno, ad esempio alcune testate ipotizzano la cessione di Weston McKennie. Intanto secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe partire anche Mattia De Sciglio: la società bianconera potrebbe valutare la cessione in prestito del terzino, che peraltro è stato condizionato nella prima parte di stagione da diversi infortuni muscolari. In queste ore circolano indiscrezioni su una possibile cessione alla Roma.

Il terzino italiano sarebbe un gradito da Mourinho, anche perché la volontà del tecnico - nello stesso ruolo - pare essere quella di cedere Karsdorp, dopo la discussione avuta con l'olandese prima della pausa mondiale. Nelle settimane scorse era circolata pure l'ipotesi anche della possibilità che l'olandese non venisse reintegrato in rosa in attesa di una cessione, alla fine però - forse anche per motivi di mercato - il giocatore è ritornato ad allenarsi con i compagni di squadra in attesa di una possibile cessione, anche in prestito.

Proprio per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra Karsdorp e De Sciglio. L'olandese sarebbe molto utile ad Allegri, in quanto gli darebbe un'alternativa importante a Cuadrado, in particolare quando impiegherà il modulo 3-5-2.

Ipotesi scambio di prestiti fra De Sciglio e Karsdorp

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e la Roma potrebbero definire uno scambio di mercato di due prestiti che riguarderebbe da una parte Mattia De Sciglio e dall'altra Rick Karsdorp. Tele trattativa sarebbe gradita da entrambi i tecnici, considerando che l'italiano piace a Mourinho e l'olandese è gradito da Allegri.

L'olandese in bianconero rappresenterebbe un'alternativa importante a Cuadrado, che nella prima parte di stagione è stato fra i giocatori più impiegati dal tecnico. Intanto comunque la crescita del giovane terzino destro Tommaso Barbieri (dimostrata anche nell'amichevole contro l'Arsenal) garantisce a Massimiliano Allegri un'alternativa low cost già disponibile in rosa, anche se - specie in previsione dell'Europa League - avere un giocatore d'esperienza come Karsdorp potrebbe essere molto utile.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Weston McKennie a gennaio. Se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro la società bianconera la valuterebbe. Tale somma sarebbe poi utilizzata in parte per acquistare Ivan Fresneda, terzino destro del Real Valladolid.

Per giugno invece con la possibile partenza di Alex Sandro la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.