Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio o, al massimo, a giugno è Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha avuto un calo di rendimento negli ultimi mesi e i nerazzurri non sembrano più ritenerlo al centro del progetto, con Simone Inzaghi che in alcune circostanze lo ha relegato in panchina, preferendogli Francesco Acerbi. L'ex Lazio ormai sembra sempre più in uscita e su di lui ci sarebbe l'interesse del Milan, con i rossoneri che vogliono rinforzare il reparto arretrato con un elemento di esperienza internazionale.

Il Real Madrid è alla ricerca dell'erede di Luka Modric, che non è più giovanissimo.

Il nome finito nel mirino dei Blancos è quello di Stanislav Lobotka, che agli ordini di Luciano Spalletti è diventato uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giocatore ha rinnovato poco fa con gli azzurri, ma non lo si può considerare incedibile se dovesse arrivare una proposta importante.

Il Milan potrebbe volere De Vrij

Il Milan è sempre alla ricerca di un innesto al centro della difesa. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Stefan De Vrij, che all'Inter sembrerebbe essere alla fine di un ciclo. Il classe 1992 non è più intoccabile per la squadra di Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che già in questa stagione lo ha relegato in panchina in alcune circostanze, preferendogli Francesco Acerbi.

Per il centrale olandese, dunque, non è da escludere una permanenza a Milano, ma sull'altra sponda del Naviglio, con Pioli che sembra pronto ad affiancarlo a Fikayo Tomori, con Kalulu che a quel punto potrebbe tornare a ricoprire in pianta stabile il ruolo di terzino destro.

De Vrij è in scadenza di contratto a giugno, e l'Inter gli avrebbe fatto sapere di essere disposta a tenerlo in rosa solo con un notevole decurtamento dell'ingaggio rispetto agli attuali 4,5 milioni di euro percepiti.

Il Milan, dal proprio canto, per convincere l'olandese potrebbe spingersi fino a 3,5 milioni di euro più bonus.

Real Madrid su Lobotka

Uno degli elementi che ha trascinato il Napoli in testa alla classifica in questa prima parte della stagione è sicuramente Stanislav Lobotka. Centrocampista totale, è esploso agli ordini di Luciano Spalletti, con quest'ultimo che ha ripetuto quanto fece con Brozovic quando era sulla panchina dell'Inter.

Anche lo slovacco, infatti, sembrava ai margini e pronto a partite, ma il tecnico di Certaldo ha voluto tenerlo valorizzandolo al massimo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di un top club assoluto come il Real Madrid. I Blancos sono alla ricerca dell'erede di Luka Modric e Carlo Ancelotti avrebbe fatto proprio il nome di Lobotka. Lo slovacco ha rinnovato poco fa con gli azzurri, ma per convincere il Napoli il Real è pronto ad offrire una cifra vicina ai 60 milioni di euro.