L'Inter si sta guardando intorno per capire come potersi rinforzare nelle prossime sessioni di Calciomercato. A gennaio verranno apposti soltanto dei correttivi qualora ci dovesse essere qualche cessione, mentre a giugno sono tanti i cambi che potrebbero essere apportati alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri potrebbero intervenire anche in porta, dove Samir Handanovic è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà, mentre non mancano i club interessati a André Onana. Il giocatore finito nel mirino del club meneghino è Juan Musso, che era stato accostato già negli anni scorsi, prima del trasferimento all'Atalanta, che sembra disposta a discutere della sua cessione.

La Roma potrebbe muoversi per rinforzare gli esterni nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. I giallorossi stanno sondando diversi nomi e l'ultimo in ordine di tempo porterebbe a Mattia De Sciglio, con la Juventus pronta a discutere della sua cessione.

Inter su Musso

L'Inter potrebbe modificare il reparto portiere al termine di questa stagione visto che Samir Handanovic e Alex Cordaz sono in scadenza di contratto, anche se quest'ultimo dovrebbe rinnovare anche per una questione di convenienza in termini di liste. Anche su André Onana, inoltre, ci sono stati rumors di mercato e una sua cessione farebbe realizzare una plusvalenza piena.

Alla luce di ciò, la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e si sta guardando intorno in cerca di nomi importanti.

Uno di questi è Juan Musso, già sondato negli anni scorsi prima del suo approdo all'Atalanta. La Dea non reputa incedibile il portiere, che in questi mesi ha perso anche la Nazionale argentina e proprio per questo potrebbe anche spingere per cambiare. I rapporti tra le due società sono ottimi e questo faciliterebbe un eventuale accordo.

La valutazione del classe 1994 si aggira sui 15 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. In questo senso occhio a qualche giocatore attualmente in giro in prestito, su tutti Sebastiano Esposito, che è sempre piaciuto ai bergamaschi.

Roma su De Sciglio

La Roma potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni a gennaio.

I giallorossi stanno sondando diverse piste e una di queste porterebbe a Mattia De Sciglio, in grado di giocare indistintamente a destra e a sinistra e non ritenuto incedibile dalla Juventus. Le due società starebbero pensando a uno scambio alla pari con Rick Karsdorp, esterno olandese ai margini della squadra di José Mourinho. Uno scambio che in questo modo potrebbe anche far realizzare una plusvalenza a entrambe le società.