La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Il lancio dell'under 23, denominata Next Gen, ne è la dimostrazione. Proprio la seconda squadra è stata promossa quattro anni e sta dando i suoi risultati con la valorizzazione in prima squadra di giovani come Miretti, Fagioli, Iling Junior, Soulé e Aké. La società bianconera però valuta anche rinforzi giovani nei campionati europei, magari da acquistare subito per evitare che il loro prezzo di mercato possa incrementare in maniera importante. Uno dei giocatori che piacerebbe alla Juve è Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 del Valladolid che in questa prima parte di stagione ha dimostrato di essere uno dei giovani più interessanti non solo nel calcio spagnolo, ma anche in quello europeo.

Il giocatore è valutato almeno 20 milioni di euro, ma il Valladolid potrebbe accontentarsi anche di un'offerta da circa 10 milioni di euro più dei bonus con l'inserimento di una percentuale di futura rivendita. Si parla di Fresneda come possibile rinforzo del mercato di gennaio, anche in considerazione del fatto che serve un'alternativa di qualità a Juan Cuadrado. Fra l'altro il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Intanto Allegri valuterà nelle amichevoli la crescita di Barbieri, che contro l'Arsenal ha dimostrato la sua bravura soprattutto nel 3-5-2, idea di gioco utilizzata da Allegri nelle ultime partite prima della pausa mondiale.

Il giocatore Fresneda potrebbe arrivare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Ivan Fresneda. La società bianconera sarebbe in vantaggio sul Real Madrid, merito del lavoro portato avanti dal direttore sportivo Federico Cherubini. Lo spagnolo è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, valutato circa 20 milioni di euro.

La società bianconera starebbe pensando di presentare un'offerta con dei bonus e un possibile inserimento di una percentuale di futura rivendita. Ad agevolare l'arrivo di Fresneda a gennaio potrebbe essere la cessione di Weston McKennie, che piace al Borussia Dortmund e al Monaco. La Juventus potrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di giugno in cui dovrà lavorare all'eventuale sostituzione dei giocatori in scadenza a fine stagione. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera potrebbe offrire un altro anno di contratto all'argentino. Un incontro potrebbe esserci al rientro a Torino del giocatore.