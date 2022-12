La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista societario. La Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio del Consiglio d'Amministrazione dimissionario. Fra i capi d'accusa spiccano presunte plusvalenze fittizie e possibile falso in bilancio. Da qui la scelta di Elkann di affidarsi ad un governo tecnico che sappia fronteggiare un'eventuale causa giudiziaria. Intanto però l'interesse nei confronti della Juventus continua ad essere importante da parte degli investitori. Il brand della società bianconera rimane importante non solo per i risultati raggiunti negli ultimi anni con la gestione Andrea Agnelli ma anche per la crescita avuta dal punto di vista strutturale e nell'organizzazione del settore giovanile, su tutti il lancio della Juventus Next Gen oltre che della Juventus Women.

A tal riguardo qualche giorno fa Luca Momblano in una diretta Juventibus aveva parlato di investitori interessati alla società bianconera e pronti a spendere 2 miliardi di euro per la società bianconera.

Di recente anche un altro giornalista sportivo, Romeo Agresti, ha parlato della possibilità di un inserimento nella proprietà bianconera di un nuovo socio, che sarebbe pronto a sostenere finanziariamente la Juventus acquisendo delle quote societarie. Una possibilità che quindi la proprietà bianconera potrebbe valutare nel 2023 anche se in un recente articolo pubblicato da Calcio e Finanza, si parla di una Exor che avrebbe una forza economica da 4,5 miliardi di euro. Segnale evidente di come la Juventus non ha di certo problemi dal punto di vista finanziario ed economico vista la solidità della holding controllante la società bianconera.

Possibile fondo d'investimento interessato alla Juventus

Secondo il giornalista sportivo Romeo Agresti ci sarebbe un fondo pronto ad entrare con una quota societaria nella Juventus. Una possibilità che potrebbe conc2retizzarsi nel 2023 e che conferma come il brand della società bianconera sia molto considerato dagli investitori.

Attualmente però da parte della proprietà non ci sarebbe volontà di cedere delle quote societarie, John Elkann ha sottolineato che la Juventus deve continuare a lottare per vincere. La conferma di Allegri e Cherubini lo dimostrerebbe, anche perché il tecnico è riuscito a migliorare un inizio di stagione difficile dando il suo contributo nelle sei vittorie consecutive della squadra bianconera prima della pausa mondiale.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio difficilmente effettuerà investimenti importanti, a meno di cessioni clamorose. Potrebbe arrivare un terzino che sappia fare entrambi le fasce, piace molto Joakim Maehle, nazionale danese, che può giocare non solo sulla fascia difensiva ma anche in una posizione avanzata, da centrocampista. Si valutano anche altri giocatori, piace Alvaro Odriozola. Per quanto riguarda invece il dopo Alex Sandro ci sarebbe l'idea Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.