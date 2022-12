La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Una delle esigenze principale rimane quella di rinforzare la fascia destra difensiva, con Cuadrado che è stato uno dei giocatori più impiegati da Allegri anche a causa dell'infortunio di Mattia De Sciglio. Si lavora però anche per la fascia sinistra, soprattutto in previsione di giugno. Alex Sandro è tra i possibili partenti per giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Allegri negli ultimi match si è affidato al 3-5-2 schierando Kostic come centrocampista di fascia sinistra e come prima alternativa al serbo il giocatore Iling Junior.

Con il possibile ritorno alla difesa a quattro potrebbe servire un terzino sinistro, a tal riguardo piacerebbe Rayan Ait-Nouri, francese di origine algerina del Wolverhampton. Il classe 2001 era considerato una riserva fino alla pausa mondiale. L'arrivo di Lopetegui sembra però aver incrementato le possibilità di titolarità del francese, non è un caso che abbia giocato nell'ultimo match vinto dal Wolverhampton proprio con un gol di Ait-Nouri. La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Si parla di un possibile scambio di mercato con Weston McKennie, con circa 15 milioni di euro che la società inglese dovrebbe aggiungere considerando la differente valutazione di mercato fra i due giocatori.

Possibile scambio di mercato fra McKennie e Ait-Nouri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Weston McKennie per l'acquisto di Rayan Ait-Nouri. L'americano piace al Wolverhampton, anche se gli inglesi dovrebbero aggiungere circa 15 milioni di euro. L'americano ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, il francese di circa 20 milioni di euro.

In questa stagione il classe 2001 ha disputato fino ad adesso 14 match fra campionato inglese e Carabao Cup con due gol ed un assist fornito ad un suo compagno. Fino alla pausa mondiale era considerato una riserva, l'arrivo di Lopeteguei sembra aver incrementato le possiibiltà di una sua titolarità. La Juventus potrebbe valutare questo scambio di mercato a gennaio o eventualmente a giugno.

Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio potrebbe arrivare Ivan Fresneda, giovane spagnolo valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per la fascia sinistra difensiva in sostituzione di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Uno dei preferiti rimane Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione con il Benfica. Lo spagnolo sarebbe considerato utile anche perché può giocare terzino ma anche centrocampista, ideale quindi sia per il 4-4-2 o il 3-5-2. Si parla del possibile arrivo dello spagnolo a giugno.