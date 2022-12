La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra calcio giocato, Calciomercato e vicende giudiziarie che potrebbero riguardare la società bianconera. Evidente il riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio sui quali sta indagando la Procura di Torino e la Consob. Si attendono dei possibili rinforzi dirigenziali, magari a fine stagione, per andare ad integrare il lavoro del direttore sportivo Federico Cherubini. Fra i dirigenti avvicinati alla società bianconera ci sono Giuseppe Marotta, attualmente direttore generale dell'Inter, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Proprio il dirigente della società emiliana è gradito molto a Torino, anche per il lavoro fatto nelle ultime stagioni al Sassuolo. Non è da scartare la possibilità che dalla stagione 2023-2024 possa diventare parte integrante della dirigenza bianconera. Proprio sull'argomento è stato intervistato l'attuale amministratore delegato del Sassuolo da Sky Sport nel pre partita dell'amichevole fra gli emiliani e l'Inter. Carnevali ha dichiarato che essere avvicinato alle grandi società (e quindi anche alla Juventus) è una grande cosa ma attualmente l'amministratore delegato del Sassuolo pensa solamente al calciomercato, che sarà molto impegnativo a gennaio per la società emiliana. Carnevali ha aggiunto che la volontà del Sassuolo è confermare fino a giugno tutti i giocatori migliori, fra questi anche Frattesi, che piace alla Roma come rinforzo a centrocampo.

'Essere accostato ai top club è una grande cosa, ma ora dobbiamo pensare al calciomercato per ora che è la componente più difficile'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, intervistato prima del match amichevole fra Sassuolo ed Inter.

L'amministratore delegato della società emiliana ha parlato anche di mercato di gennaio aggiungendo: 'Abbiamo delle richieste per alcuni giocatori, ma il nostro desiderio è quello di mantenere i calciatori che abbiamo e quindi di non fare cessioni e pensare alla prossima stagione'. In merito al futuro professionale di Frattesi, ha aggiunto che con la Roma la società emiliana ha un ottimo rapporto professionale ma attualmente per il centrocampista ci sarebbero soprattutto richieste da società inglesi.

Locatelli sarà riscattato dalla Juventus nel calciomercato estivo

La Juventus nel calciomercato estivo definirà l'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Locatelli dal Sassuolo. Come è noto la società bianconera ha un obbligo di riscatto del cartellino del giocatore. Sul centrocampista ci sarebbe il Real Madrid ma la Juve sarebbe pronta a prolungargli il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026, per un'altra stagione.