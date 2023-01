Dopo l'eliminazione subita nei supplementari degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric, questo sabato 14 gennaio (alle ore 18) il Milan si presenterà in trasferta a Lecce, allo stadio Via del Mare, per cercare di rilanciare le sue ambizioni in campionato, in attesa della finale di Supercoppa italiana di mercoledì 18 a Doha contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Milan, è tutto pronto per la sfida contro il Lecce

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan-Lecce: Stefano Pioli si presenterà a Lecce riproponendo alcuni elementi lasciati a riposo nel turno di Coppa Italia.

In porta sarà confermato Tatarusanu, mentre in difesa dovrebbero giocare Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo il rombo dovrebbe essere formato da Bennacer davanti alla difesa, Pobega e Saelemaeker sugli esterni come mezzali e Diaz dietro le due punte, libere di svariare, che saranno probabilmente Leao e Giroud, confermati nonostante la prestazione non poisitiva nell'impegno infrasettimanale.

Servirà un Milan diverso da quello che è sceso in campo contro il Torino, e lo sa bene Stefano Pioli che dopo la partita di Coppa Italia ha trattenuto i giocatori per una valutazione video immediata della sconfitta. Mister Pioli in queste ore starebbe anche valutando l'eventuale inserimento sulla mediana di Messias, ormai completamente recuperato dopo i fastidi delle ultime settimane.

Pare difficile che venga schierato, almeno dal primo minuto, ma rimane forte la sua candidatura per uno scampolo di partita nel secondo tempo. Complesso è anche il rientro di Origi, che comunque torna a disposizione del tecnico rossonero.

Il Lecce propone un 4-3-3 più difensivo del solito

Il Lecce di Marco Baroni ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato con importanti prestazioni soprattutto sul piano offensivo, ma in questa occasione il tecnico giallorosso ha intenzione di proporre un 4-3-3 più coperto del solito sugli esterni, per far fronte alle discese del fantasista portoghese del Milan, Rafael Leao, considerato il pericolo numero uno per la formazione pugliese.

In porta giocherà Falcone, in difesa partiranno titolari probabilmente Baschirotto, Umtiti, Gallo e Gendrey. A centrocampo dovrebbero essere confermati Blin e Gonzales, mentre per gli altri incastri molto sarà deciso dopo la rifinitura pre-partita.

Il reparto offensivo sarà affidata al trio rivelazione Colombo, Di Francesco e Strefezza.