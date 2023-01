L'Inter con ogni probabilità sarà costretta a rivoluzionare il reparto arretrato nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Ci sono ben tre giocatori in scadenza di contratto (Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio), oltre a Francesco Acerbi, il cui riscatto dovrà essere discusso con la Lazio. I nerazzurri, dunque, sono costretti a guardarsi intorno alla ricerca di alternative importanti visto che parliamo di titolari dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. L'Inter avrebbe messo gli occhi su Kimpembe, che il Paris Saint Germain potrebbe cedere soprattutto per l'arrivo proprio dello slovacco nerazzurro a parametro zero.

La Juventus si sta guardando intorno per rinforzarsi in attacco in vista della prossima estate, quando con ogni probabilità andrà via Angel Di Maria, in scadenza di contratto. I bianconeri avrebbero messo nel mirino una delle rivelazioni dell'Atalanta, Ademola Lookman, grande protagonista nella prima parte della stagione a suon di gol e assist.

Inter su Kimpembe

L'Inter dovrà necessariamente intervenire sul mercato la prossima estate per rinforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Tante le situazioni incerte, come vi abbiamo illustrato sopra e per questo serviranno anche rinforzi di un certo spessore. Alla luce di ciò, la società nerazzurra starebbe pensando a Kimpembe, centrale del Paris Saint Germain, che guarda caso potrebbe sostituirlo proprio con Milan Skriniar.

I rapporti tra le due società non sono sicuramente idilliaci, ma il difensore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e ai parigini farebbe comodo riuscire a cederlo per non perderlo a parametro zero visto che il giocatore rischia di trovare poco spazio con l'arrivo dello stesso Skriniar.

Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati dei contatti in questi giorni che potrebbero essere approfonditi nelle prossime settimane.

L'Inter, comunque, potrebbe mettere sul piatto un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca. Bisognerà vedere se il Psg la riterrà sufficiente o se rifiuterà chiedendo tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Juventus su Lookman

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Ademola Lookman per rinforzare l'attacco la prossima estate.

L'attaccante nigeriano con cittadinanza inglese sta facendo molto bene all'Atalanta, dove ha segnato ben undici gol e collezionato tre assist in diciotto partite di campionato e può essere l'erede di Angel Di Maria visto che, come l'argentino, può giocare sia da esterno d'attacco che da seconda punta. La Dea lo valuta almeno 30 milioni di euro e chissà che il prezzo non possa alzarsi ulteriormente da qui a giugno. Bisognerà vedere se i bianconeri potranno permettersi un investimento così pesante, a seconda di come si svolgeranno le vicende extra campo.