Il futuro professionale di Massimiliano Allegri in questo momento sembra essere alla Juventus, anche in considerazione del contratto in vigore fino a giugno 2025. Molto dipenderà però dai risultati che riuscirà a raccogliere la squadra nel prosieguo di questa stagione: se non dovesse arrivare la vittoria in almeno una delle competizioni in cui è impegnata non è da scartare un cambio di panchina a giugno.

In tal caso potrebbe arrivare Zinedine Zidane come nuovo tecnico: secondo il sito El Nacional il francese piacerebbe alla proprietà bianconera per iniziare un nuovo progetto sportivo, che dovrebbe puntare su tanti giovani di qualità, ma anche su alcuni giocatori d'esperienza.

Secondo la stessa fonte un profilo che potrebbe interessare è Karim Benzema, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023. Il francese ha già lavorato in passato con il tecnico nella società spagnola. Sarebbe un rinforzo importante e d'esperienza che incrementerebbe la qualità del settore avanzato della società bianconera.

Zidane alla Juventus potrebbe agevolare l'arrivo di Benzema

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus - in caso di addio di Massimiliano Allegri - a giugno potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane.

Il tecnico non ha ancora deciso il proprio futuro professionale: fino a dicembre circolava l'ipotesi che potesse diventare il commissario tecnico della nazionale francese, ma la federazione transalpina potrebbe optare per la permanenza di Didier Deschamps, arrivato in finale di Coppa del Mondo perdendo solo ai rigori contro l'Argentina.

In caso di arrivo di Zidane la società bianconera potrebbe ingaggiare anche l'attaccante Karim Benzema, in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid e che potrebbe decidere di "seguire" il francese a Torino.

In questa stagione Benzema ha disputato fino ad adesso 13 match fra campionato spagnolo, Supercoppa europea e Champions League, segnando segnando otto gol e fornendo un assist decisivo.

A Torino ritroverebbe anche il connazionale Paul Pogba.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per acquistare un terzino, soprattutto se Alex Sandro dovesse lasciare la società bianconera a giugno.

Uno dei nomi che piacciono alla Juve per la sinistra quello di Alejandro Grimaldo, lo spagnolo va in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.