La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Difficile aspettarsi grandi acquisti, ma in ogni caso si aspetterà la prima riunione del nuovo Consiglio d'Amministrazione, prevista il 18 gennaio. Solo dopo si decideranno eventuali arrivi ma anche le cessioni. A proposito di acquisti, serve un'alternativa a Cuadrado, considerando che il colombiano è stato uno dei più impiegati nella prima parte di stagione. Allegri potrebbe attingere anche dai giocatori che ha in rosa e nell'amichevole contro lo Standard Liegi, ad esempio, ha schierato Aké e provato in quel ruolo anche Soulé, ma ci sarebbero anche Barbieri e Mulazzi, anche se non hanno ancora l'esperienza per poter rappresentare delle alternative valide a Cuadrado.

La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro che possa giocare anche centrocampista nel 3-5-2. Si parla ad esempio di Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid che però ha una valutazione di mercato di almeno 20 milioni di euro. Un eventuale investimento sul giocatore potrebbe concretizzarsi nel caso in cui dovesse esserci una cessione importante, come ad esempio quella di McKennie, che la società bianconera valuta almeno 30 milioni di euro. Ci sono anche possibilità a prezzo vantaggioso, magari in prestito, come Alvaro Odriozola del Real Madrid, che la società spagnola lascerebbe partire gratis con il solo prezzo d'ingaggio che dovrebbe pagare la società bianconera.

Possibile un rinforzo sulla fascia destra come alternativa a Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro, se non a gennaio, a giugno. Diversi i nomi che piacciono. Abbiamo parlato di Fresneda e Odriozola, ma ci sarebbero anche Singo, Maehle (può giocare su entrambi le fasce difensive) e Diogo Dalot del Manchester United.

Tra i partenti a giugno ci sarebbe anche Alex Sandro, e a tal riguardo, come sostituto del brasiliano, piace Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Da valutare anche il futuro professionale di Andrea Cambiaso, che la Juve ha acquistato nel recente Calciomercato estivo dal Genoa ed attualmente è in prestito al Bologna.

A giugno ritorna a Torino e potrebbe rimanere, essendo bravo non solo come terzino ma anche come centrocampista in un 3-5-2. Potrebbero arrivare rinforzi a centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi a centrocampo soprattutto se McKennie dovesse lasciare Torino. Anche in questo caso, potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piace il centrocampista del Leicester Youri Tielemans, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.