La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. Ci sarà da lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che numerosi giocatori sono in scadenza a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro che potrebbe essere sostituito da Nuno Tavares, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Soprattutto i primi due sono i principali indiziati a lasciare Torino, per motivi anagrafici ed economici. A proposito del brasiliano ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, la Juventus vorrebbe dunque liberarsene senza esercitare l'opzione per il rinnovo.

Fin qui il difensore brasiliano ha disputato una stagione discreta: 13 match fornendo 1 assist in Serie A e 4 gare in Champions League con l'insolita collocazione da difensore centrale di sinistra, più di una volta schierato nella difesa tutta verde oro a tre con Danilo e Bremer a completare il reparto.

Per sostituirlo tra i nomi in pole ci sarebbe quello di Alejandro Grimaldo anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe lasciare a parametro zero la Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da juventusnews24, molto difficilmente Alex Sandro prolungherà il proprio contratto con la Juventus. La società bianconera ha un'opzione di rinnovo ma la volontà sarebbe quella di lasciarlo partire a parametro zero anche per via dell'elevato ingaggio.

Non solo motivazioni economiche, nelle ultime stagioni le prestazioni fornite dal terzino non sono infatti state all'altezza del suo passato, da qui la volontà del club di voltare pagina.

Insieme a lui potrebbero partire Juan Cuadrado, in scadenza di contratto, così come Angle Di Maria e Adrien Rabiot. Per l'argentino si parla di un possibile ritorno nel campionato sudamericano, il francese invece piace a diverse società inglesi (Allegri vorrebbe trattenerlo ma l'entourage chiede 10 milioni più bonus, 3 in più di quanto percepisce adesso, difficile trovare un accordo per il prolungamento).

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un terzino destro già a gennaio, considerando che De Sciglio non ha dato affidabilità dal punto di vista fisico e che serve un giocatore che possa fare da alternativa a Cuadrado. Piacciono al riguardo Dalot e Fresneda, lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.