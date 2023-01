L'argomento Calciopoli è ritornato di nuovo d'attualità dopo la presenza di Moggi all'assemblea dell'azionisti Juve. Da azionista della società bianconera ha voluto regalare una chiavetta usb con delle intercettazioni riguardanti dirigenti ex Inter e Milan e riferite proprio al periodo che ha anticipato Calciopoli. Intercettazioni che sono state pubblicate da Radio Bianconera e dove si può ascoltare come diversi dirigenti parlavano con i designatori degli arbitri. A proposito di Inter, di recente è stato intervistato Massimo Moratti. L'ex presidente della società milanese a Sportpaper.it ha dichiarato che prima di Calciopoli Luciano Moggi voleva trasferirsi all'Inter.

L'imprenditore ha poi voluto parlare di Inter-Napoli, match più importante della 16esima giornata di campionato prevista il 4 gennaio. Moratti ha dichiarato che sarà una partita bella, con l'Inter che deve sfruttare la pausa campionato e guadagnare punti ai primi posto in classifica. In merito alla situazione contrattuale dei giocatori dell'Inter, tanti dei quali in scadenza a giugno, l'ex presidente ha dichiarato che non sa come si evolveranno le trattative di mercato ma si è detto convinto che la società milanese lavorerà bene come dimostrano le ultime stagioni. D'altronde i vari Marotta e Ausilio sono riusciti a confermare i migliori. Moratti ha parlato anche di Champions League, dichiarando come l'Inter abbia la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale.

Giocherà agli ottavi di finale contro il Porto.

L'ex presidente dell'Inter ha parlato di Moggi e del match di campionato fra Inter e Napoli

'Posso confermare che Luciano volesse venire all’Inter, questo senza dubbio…'. Queste le dichiarazioni di Massimo Moratti intervistato da Sportpaper.it. L'ex presidente dell'Inter ha parlato anche di Inter-Napoli ed il match di Champions League contro il Porto.

Sul match di campionato della 16esima giornata ha sottolineato: 'Sarà una partita molto bella, interessante. L’Inter deve sfruttare il fatto che si è fermato il campionato, ha la possibilità di riprendersi e di far un po’ di punti'. Ha elogiato la squadra di Spalletti definendola forte.

Massimo Moratti sul match degli ottavi di finale di Champions League fra Porto e Inter

Sul match degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto l'ex presidente dell'Inter Moratti ha invece aggiunto: 'L'Inter ha possibilità di passare il turno, dipenderà come arriveranno i giocatori e da quanto Lukaku sia in forma'. Sulla situazione rinnovo di contratto dei vari Skriniar e Dzeko si è detto fiducioso sottolineando come la società ha dimostrato di saper lavorare molto bene nelle ultime stagioni.