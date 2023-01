La Juventus è attesa da un seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato, vicende giudiziarie e Calciomercato. Molto dipenderà da come chiuderà la stagione la squadra bianconera, ma di certo ci si attende un mercato importante a giugno se consideriamo che si festeggeranno i 100 anni di proprietà Juventus della Famiglia Agnelli. Tanti rinforzi nella rosa bianconera, ma anche possibili innesti dirigenziali e cambiamenti in panchina. Arrivano diverse notizie di mercato in merito ad una possibile partenza di Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che riceverebbe una buonuscita importante se consideriamo che a giugno 2021 ha sottoscritto un'intesa contrattuale da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Al suo posto potrebbe esserci un ritorno, quello di Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Il tecnico Conte potrebbe sostituire Allegri dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di affidarsi ad Antonio Conte come tecnico dalla stagione 2023-2024. Si parla di una possibile buonuscita per Massimiliano Allegri, che lascerebbe in anticipo la società bianconera rispetto al contratto in scadenza a giugno 2025. Il sostituto del tecnico pugliese potrebbe essere Maurizio Sarri, che potrebbe far ritorno nel campionato inglese dopo aver fatto un lavoro importante al Chelsea vincendo un'Europa League.

Di certo l'eventuale ritorno di Conte avrebbe un clamore mediatico importante oltre al fatto che creerebbe discussioni fra i tifosi bianconeri, alcuni dei quali non hanno gradito il modo in cui il tecnico lasciò la società bianconera nel 2014, a preparazione estiva iniziata. Conte venne sostituito proprio da Massimiliano Allegri, che continuò nelle vittorie in Italia arrivando anche vicino alla Champions League nel 2015 e nel 2017.

Possibile l'ingaggio di nuovo direttore sportivo

La Juventus valuterebbe come anche Zinedine Zidane [VIDEO], attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale al Real Madrid e dopo che la federazione calcistica francese ha deciso di dare fiducia a Deschamps prolungando la sua intesa contrattuale fino a giugno 2026. Per quanto riguarda invece il settore dirigenziale recentemente è stato nominato come direttore generale Francesco Calvo.

Il nuovo direttore sportivo invece potrebbe essere annunciato dopo le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Fra i nomi che piacciono ci sarebbe anche Gianluca Petrachi, grande amico di Conte. I due potrebbero ritrovarsi nella società bianconera.