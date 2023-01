La Juventus, nel match contro il Napoli del 13 gennaio, ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive, subendo una sconfitta cocente per 5-1. Dopo il ko del "Maradona" si sono aperte diverse riflessioni attorno ai bianconeri.

Dopo l'iniziale svantaggio la formazione bianconera aveva anche saputo rimettersi in carreggiata, nel primo tempo, tanto da creare alcune palle gol (e trovando la rete con Di Maria). Ma nella ripresa la squadra ha completamente "mollato", chiudendo con un passivo di cinque reti.

Del momento che sta vivendo la Juventus ha parlato nelle scorse ore anche Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono tanti punti di domanda sulla Juventus, c'è una zona d'ombra; eppure Allegri, secondo me, non è da esonerare".

Del Piero parla del momento della Juve

Nelle scorse ore Alex Del Piero ha parlato proprio del momento che sta vivendo la squadra di Allegri sottolineando come il Napoli stia facendo praticamente un campionato a parte: "Poi c'è un altro campionato e, in quel campionato, la Juve è prima".

Nelle scorse settimane, sui media sportivi, si è parlato molto di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, in particolare dopo la "tempesta giudiziaria" che si è abbattuta sul club e il cambio totale dei membri del Consiglio d'Amministrazione. Il nome di Del Piero è stato insistentemente accostato alla Juventus, ma ancora non si sarebbero create le condizioni per un suo ritorno a Torino da dirigente.

In casa bianconera tornano gli infortunati

Per la Juventus, adesso, è tempo di voltare pagina e di riprendere il cammino che si è interrotto a Napoli. Per i bianconeri, a quanto pare, sono in arrivo buone notizie almeno sul fronte infermeria. Infatti, Massimiliano Allegri sta recuperando alcuni dei suoi uomini. Già a partire da giovedì 19 gennaio, la Juventus dovrebbe ritrovare Juan Cuadrado, il quale dovrebbe essere in panchina contro il Monza.

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba e Dusan Vlahovic è scattato il conto alla rovescia per il rientro, dopo che ripreso ad allenarsi con i compagni e avrebbero messo nel mirino la gara contro l'Atalanta del 22 gennaio, nella quale potrebbero essere convocati.

Entrambi potrebbero essere in panchina e chissà che Massimiliano Allegri non decida di far giocare qualche minuto a uno dei due. Complessivamente, comunque, il rientro di Pogba e Vlahovic sarà graduale visto che sono fermi da diverso tempo.