La Juventus lavora per blindare Luciano Spalletti e Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza proprio su questo aspetto: “Quindi passa tutto attraverso Spalletti che credo abbia voglia di allenare la Juve e credo che la Juve gli darà delle garanzie perché indipendentemente alle decisioni di Vlahovic non ci torno più per ora e dal discorso su Kolo Muani e dal grande centrocampista che vuoi prendere delle enorme valutazioni per Tonali tutto quello che volete i parametri zero illustri e corteggiatissimi. Bernardo Silva ha ricevuto un sacco di proposte e deciderà con calma.

È Spalletti che tiene il filo del discorso, no la Juve”.

Le parole dell’esperto di mercato fotografano con precisione il momento che vive il club bianconero: la centralità dell’allenatore è totale e il progetto tecnico ruota attorno alle sue richieste. La dirigenza vuole offrire garanzie chiare, sia sul piano tecnico sia su quello strategico, per evitare incertezze e ripartire con basi solide. Il riferimento ai grandi nomi, ai parametri zero di prestigio e alle valutazioni importanti per i centrocampisti di livello internazionale conferma che l’estate sarà decisiva per alzare l’asticella.

Il mercato tra certezze e possibili sacrifici

L’esperto di mercato ha poi aggiunto che Cambiaso non è un intoccabile per i bianconeri: “Non credo che lo stesso Cambiaso sia intoccabile in presenza di un’offerta importante che non c’è più”.

Una dichiarazione che lascia intendere come la Juventus sia pronta ad ascoltare eventuali proposte rilevanti, senza considerare nessuno davvero incedibile. La sostenibilità economica resta un tema centrale e ogni valutazione sarà fatta con attenzione, anche in funzione delle richieste tecniche dell’allenatore.

Infine Alfredo Pedullà ha parlato del momento che vive Teun Koopmeiners e di quello che potrebbe essere il suo futuro: “La rivalutazione di Koopmeiners come prestazioni i gol per gli assist sicuramente molto meglio rispetto al passato. Lo mette in mezzo tra la lista e il fuorilista, nel senso che si è rivalutato alla Juventus a prescindere questo fa piacere perché comunque se dovesse decidere di sacrificarlo potrebbe portare a casa dei soldi, non dico come quelli che ha speso, per strapparlo l’Atalanta, ma neanche senza fare un bagno di sangue, potrebbe essere questa una soluzione giusta per recuperare una parte dei soldi che ha speso”.

Il centrocampista olandese ha alzato il livello delle sue prestazioni, incidendo con maggiore continuità in zona gol e negli assist. La sua crescita ha riacceso il dibattito sul suo futuro: da possibile punto fermo a pedina strategica in caso di necessità finanziarie. Una rivalutazione che rappresenta comunque una buona notizia per il club, perché amplia le opzioni in vista della prossima stagione.

Juventus ancora in corsa per il quarto posto

Nel frattempo, la Juventus si appresta a vivere il finale di stagione con un obiettivo chiaro: conquistare il quarto posto. Eliminata dalle coppe, la squadra potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato e questo potrebbe rappresentare un vantaggio nella volata finale.

La gara contro la Roma sembrava poter segnare uno strappo quasi definitivo nella corsa Champions, ma la zampata di Gatti al 93º ha cambiato lo scenario.

Ora mancano undici giornate e il distacco di quattro punti non è insormontabile. Servirà però una svolta soprattutto in fase difensiva: i troppi gol subiti nelle ultime settimane hanno complicato la classifica e ridotto il margine di errore. Spalletti lavorerà sull’equilibrio e sulla gestione dei momenti chiave delle partite, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza.

La Juventus è ancora pienamente in lotta. Il destino non è più soltanto nelle proprie mani, ma il margine per rientrare tra le prime quattro c’è. Serviranno continuità, solidità e quella determinazione che, nei momenti decisivi, ha spesso contraddistinto la storia bianconera.