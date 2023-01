La Juventus è attesa da un match impegnativo per la prima giornata del girone di ritorno. Sfiderà a distanza di pochi giorni ancora il monza di Palladino, dopo che i bianconeri avevano sconfitto agli ottavi di finale di Coppa Italia la squadra lombarda. Una partita impegnativa per la squadra bianconera, che sta vivendo un momento difficile dovuto alle note vicende giudiziarie che hanno portato anche alla penalizzazione in campionato di 15 punti. Proprio per questo sarà molto importante la vittoria per la Juventus, per cercare di recuperare punti alla Roma, attualmente quarta in classifica e a +14.

Ci sono anche Inter e Lazio a 37 punti, il Milan invece ha un punto in più ed è seconda in classifica con il Napoli a +12 sulla squadra di Pioli. La Juventus potrebbe schierare un 3-4-3 dando fiducia a Chiesa e Di Maria a supporto di Milik. Potrebbero essere convocati per la panchina anche Pogba e Vlahovic, che hanno ripreso ad allenarsi e potrebbero giocare qualche minuto nel secondo tempo. Per quanto riguarda invece il Monza il tecnico Palladino potrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 con Caprari e Ciurria a supporto di Petagna.

La Juve è reduce dal pareggio contro l'Atalanta, stesso risultato per il Monza contro il Sassuolo.

Il tecnico Allegri potrebbe affidarsi a Milik

La Juventus potrebbe giocare con il 3-4-3.

Allegri potrebbe affidarsi ad un'idea di gioco offensivo anche considerando il fatto che Rabiot non è al meglio della condizione fisica e potrebbe rimanere inizialmente in panchina. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe essere confermato McKennie, a meno di una cessione dell'ultim'ora.

Si parla di un suo possibile trasferimento al Leeds. Per questo non è da scartare la possibilità che giochi Cuadrado, schierato qualche minuto nel match contro l'Atalanta. Centrocampo con Locatelli e Fagioli e Kostic sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Chiesa e Di Maria dovrebbero giocare a supporto di Milik.

Palladino dovrebbe schierare Petagna

Il Monza dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In porta il titolare dovrebbe essere Di Gregorio, in difesa Izzo centrale di destra, Pablo Marì e Marlon. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe essere schierato Birindelli, centrali Pessina e Rovella, Carlos Augusto sulla fascia sinistra. I due trequartisti dovrebbero essere Caprari e Ciurria a supporto di Petagna. Una squadra molto offensiva che ha dimostrato di avere un gioco ideale. Merito anche del lavoro del tecnico Palladino.

Le probabili formazioni di Juventus e Monza

Di seguito le probabili formazioni di Juve-Monza:

Juventus (3-4-3): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Kostic - Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Pablo Marì, Marlon - Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto - Caprari, Ciurria - Petagna. Allenatore Raffaele Palladino.