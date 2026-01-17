La Juventus cade a sorpresa all’Unipol Domus e incassa una sconfitta che rischia di lasciare strascichi pesanti nella corsa alle zone alte della classifica. Il Cagliari si impone per 1-0 grazie al gol di Mazzitelli, interrompendo la striscia positiva degli uomini di Luciano Spalletti, chiamati a rispondere alla vittoria pomeridiana dell’Inter sul campo dell’Udinese. Un passo falso inatteso, soprattutto alla luce del momento di forma attraversato dai bianconeri, reduci da sei vittorie nelle ultime sette gare disputate e apparsi fino a oggi solidi, concreti e in costante crescita sotto la guida del tecnico toscano.

La prestazione della Juventus non è stata priva di impegno, ma è mancata quella lucidità necessaria per scardinare l’organizzazione difensiva della squadra di Pisacane. Il Cagliari ha interpretato la gara con grande attenzione tattica, chiudendo ogni spazio e colpendo al momento giusto, mentre la Juve ha faticato a trovare soluzioni efficaci negli ultimi metri. Una sconfitta che pesa, perché arriva in un turno sulla carta favorevole e che rischia di complicare ulteriormente il cammino bianconero in un campionato sempre più equilibrato.

Il muro del Cagliari e la serata storta bianconera

Il match ha seguito un copione chiaro fin dalle prime battute. La Juventus ha provato a fare la partita, gestendo il possesso e cercando di alzare il baricentro, ma si è scontrata ripetutamente contro il muro eretto dal Cagliari.

La squadra sarda ha difeso con ordine, densità e spirito di sacrificio, concedendo pochissimo e ripartendo con coraggio. Il gol di Mazzitelli, arrivato al sessantacinquesimo del secondo tempo, ha cambiato l’inerzia della gara e costretto la Juve a rincorrere. Da lì in poi, i bianconeri hanno aumentato la pressione, affidandosi soprattutto alle iniziative di Kenan Yildiz, mai domo e tra i pochi a dare l’impressione di poter creare qualcosa di diverso sempre. Tuttavia, tra imprecisioni, cross respinti e pali, uno colpito proprio dal turco, la Juventus non è mai riuscita a trovare il guizzo giusto per riequilibrare il risultato.

Una sconfitta che può pesare in classifica

I tre punti persi in Sardegna rischiano di avere un peso specifico elevato.

La Juventus fallisce l’occasione di rispondere colpo su colpo all’Inter e resta esposta ai risultati delle dirette concorrenti. Domani, infatti, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente qualora il Como, distante cinque lunghezze, e la Roma, oggi appaiata ai bianconeri, dovessero vincere i rispettivi match.