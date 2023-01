Ore 17:00 - I giocatori di Lecce e Milan sono negli spogliatoi e si stanno apprestando a scendere in campo per effettuare gli esercizi di riscaldamento pre partita.

Ore 16.50 - Sono disponibili le formazioni ufficiali dell'incontro Lecce-Milan.

Lecce - Milan le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

In panchina: Bleve, Brancolini; Gallo, Lemmens, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling.

Allenatore: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud.

In panchina: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Il Milan ha l'obbligo di riscattarsi dopo la pessima prestazione in Coppa Italia che è costata l'eliminazione ai supplementari e il passaggio del turno del Torino, ma il Milan ha anche subito la rimonta della Roma nell'ultimo turno di campionato.

I rossoneri hanno dominato tutta la gara, ma nei minuti finali il recupero dei giallorossi della capitale ha lasciato strascichi importanti. Alle 18 di Sabato 14 gennaio allo stadio Via del Mare la squadra di Baroni ospita i campioni d'Italia. I giallorossi salentini sono reduci da un pareggio a reti bianche contro lo Spezia e da una posizione di classifica che attualmente può far ben sperare in ottica salvezza.

Lorenzo Colombo vorrà ben figurare contro Pioli per sperare di restare in rosa rossonera nella prossima stagione. Il Milan ha bisogno di tornare a vincere come fatto a contro la Salernitana per restare al passo del Napoli che, con una manita, ha distrutto la Juventus attualmente a pari punti con i rossoneri. Per Pioli oltre alle solite assenze per indisposizioni fisiche, mancherà anche Sandro Tonali che sconta la giornata di squalifica, al suo posto dovrebbe giocare Tommaso Pobega, in gol nell'ultima partita a San Siro.

In panchina però ci siederanno il portiere Vasquez e l'attaccante Origi il colombiano per la prima volta in assoluto, il belga per la prima volta del 2023. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato della sezione CAN di Schio.

Lecce i convocati di Baroni per la sfida con il Milan

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Umtiti, Pezzella.

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Maleh, Hjulmand.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling.

Lecce-Milan: le quote e i pronostici della partita

La vittoria degli ospiti viene pagata 1,75 volte la quota giocata con il pareggio a 3,75 e la vittoria dei padroni di casa che si aggira intorno ai 4,90. I pronostici sono al ribasso per il match segno che i bookmakers non si fidano del momento di crisi dei rossoneri. L'Over 2,5 viene pagato 1,90 mentre l'over 3,5 a 3,15 sembrano quote molto alte ed appetibili. Il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0-1 a 6,50 seguito dallo 0-2 e dal 1-2 entrambe le quote a 8,5 con l'1-1 a 7,5. Giroud inizia a perdere valore nelle quote passando a 5,10 come primo marcatore dell'incontro.

Rafael Leao lo segue a 6,25 che stranamente condivide la quota con Divock Origi. Il gol di Lorenzo Colombo alla "sua squadra" ovvero ai rossoneri che detengono la proprietà del cartellino è quotato 11 come per tutti gli attaccanti salentini.