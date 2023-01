La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. C'è anche da lavorare però sulle trattative di mercato per il Calciomercato estivo, soprattutto se si deciderà di investire su giocatori da inserire in rosa a parametro zero.

A tal riguardo si parla di un interesse per Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, oltre che per Youri Tielemans, centrocampista del Leicester. A questi bisogna però aggiungere il nome di Chris Smalling, centrale di difesa della Roma che nelle ultime stagioni ha dimostrato tutta il proprio valore nel campionato italiano.

Il classe 1989 sarebbe un rinforzo d'esperienza, ideale soprattutto per la difesa a tre come sta dimostrando coi giallorossi.

A proposito della società romana, dovrebbe presentare al giocatore un'offerta di rinnovo fino a giugno 2025 a 2,5 milioni di euro netti. Smalling starebbe però attendendo possibili proposte alternative di Inter e proprio Juventus pronte a valutare un'eventuale offerta per il giocatore che arriverebbe a parametro zero. Proprio i bianconeri potrebbero perdere a breve Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, ecco che quella di Smalling sarebbe un'ottima opportunità.

Possibile l'ingaggio di Smalling a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da tuttomercatoweb.com, la Juventus starebbe dunque valutando l'ingaggio di Smalling per la stagione 2023-2024.

Il centrale inglese è in scadenza di contratto a giugno e avrebbe ricevuto un'offerta della Roma da 2,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Inter e Juventus però sono alla finestra: i nerazzurri potrebbero dover sostituire de Vrij, i bianconeri invece Rugani e forse Bonucci, da qui le possibilità di un interesse concreto per il ragazzo inglese.

Sono 24 le partite giocate quest'anno da Smalling con la Roma con 3 gol segnati in campionato. Compirà 34 anni a novembre, di conseguenza potrebbe garantire almeno altre due stagioni importanti. La società bianconera starebbe valutando anche altri nomi per il ruolo di centrale: piacerebbe in particolare Pavlovic, giocatore del Salisburgo valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la mediana e le fasce difensive considerando che Alex Sandro non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e che Paredes non dovrebbe essere riscattato. E' a forte dubbio anche il rinnovo di Juan Cuadrado, anch'esso in scadenza a giugno 2023. Guardando proprio alle fasce sono due i giocatori spagnoli che piacerebbero alla società bianconera: come terzino sinistro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, per il ruolo di terzino destro invece potrebbe arrivare Alvaro Fresneda, valutato dal Valladolid circa 20 milioni di euro.