La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato e vicende giudiziarie. In base a come andrà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni la società bianconera si rinforzerà in previsione del Calciomercato estivo. La Juventus cercherà di attingere al mercato dei parametri zero, anche perché almeno quattro giocatori potrebbero lasciare Torino nella stessa modalità di trasferimento. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Si valuterebbe l'acquisto di un centrale di difesa, piacerebbe Stefan de Vrij, giocatore dell'Inter in scadenza di contratto a giugno.

In questa stagione con l'arrivo di Acerbi non è considerato un titolare da Simone Inzaghi. Potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus considerando che. è relativamente giovane (è un classe 1992) e conosce molto bene il calcio italiano. In previsione di una possibile partenza di Rugani potrebbe essere il rinforzo ideale per il settore difensivo.

Il giocatore de Vrij potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero nel calciomercato estivo Stefan de Vrij. Il centrale è in scadenza di contratto con l'Inter e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 19 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League con un gol segnato.

La sua esperienza professionale nel campionato italiano è iniziata nella Lazio, 4 stagioni prima di lasciare a parametro zero e trasferirsi all'Inter nel 2018. Potrebbe essere solo uno dei giocatori che arriverebbero a parametro zero nella stagione 2023-2024. Si valutano infatti rinforzi a scadenza di contratto anche per le fasce difensive e per il centrocampo.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero acquistando un terzino sinistro. Potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Prenderebbe il posto di Alex Sandro, che piace a diverse società turche. Per quanto riguarda invece il centrocampo piace Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea, che potrebbe sostituire Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato se dovesse partire Angel Di Maria potrebbe arrivare Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione. Potrebbe lasciare Torino a parametro zero anche Adrien Rabiot, che piace a diverse società inglesi.