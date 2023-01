La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra vicende calcistiche e non solo. Si attendono novità sulla vicenda giudiziaria riguardante le presunte plusvalenze fittizie ed il possibile falso in bilancio. Intanto però la società bianconera è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti a gennaio, ma anche a giugno. A tal riguardo arrivano notizie di mercato in merito ad una possibile partenza di Dusan Vlahovic a giugno. La punta bianconera sarebbe considerata cedibile in estate dalla società bianconera in caso di un'offerta da almeno 110 milioni di euro per Vlahovic.

Il giocatore è stato pagato circa 75 milioni di euro nel mercato di gennaio 2022 con il giocatore che andava in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio per questo la società bianconera lo valuterebbe una somma superiore ai 100 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, una su tutte l'Arsenal, protagonista di un campionato molto importante. Attualmente è prima in classifica, di recente ha sconfitto anche il Tottenham di Conte, altra società che starebbe valutando Vlahovic come rinforzo per giugno nel caso in cui dovesse partire Harry Kane. La punta inglese piace la Bayern Monaco e al Real Madrid e sarebbe valutato circa 80 milioni di euro. La Juventus potrebbe quindi valutare la cessione di Vlahovic nel Calciomercato estivo.

Potrebbe regalarsi un grande rinforzo in caso di vittoria di campionato ma anche con la qualificazione alla Champions League. D'altronde manca una punta di riferimento nel settore avanzato dell'Arsenal, in attesa del recupero di Gabriel Jesus che però gioca sulla fascia offensiva. La Juventus intanto aspetta il recupero di Vlahovic, che potrebbe essere convocato per il match di campionato contro l'Atalanta.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a giugno. Abbiamo parlato di cessioni, si attendono però anche rinforzi importanti considerando che ci sono giocatori in scadenza di contratto da sostituire se non dovessero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Uno su tutti Alex Sandro, al posto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.