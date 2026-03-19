La Juventus guarda con attenzione alla corsia mancina e torna a monitorare il profilo di Leonardo Spinazzola, nome che potrebbe diventare molto caldo in vista della prossima estate. L’esterno, oggi al Napoli, rappresenta un’occasione intrigante soprattutto per la sua situazione contrattuale, che lo rende potenzialmente disponibile senza costi di cartellino. Un’opportunità che la dirigenza bianconera non vuole lasciarsi sfuggire, soprattutto in un reparto dove potrebbero esserci movimenti significativi. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe già mosso i primi passi per Leonardo Spinazzola.

Strategia e valutazioni sul profilo di Spinazzola

Il management guidato della Juventus sta analizzando diversi scenari per rafforzare la fascia sinistra, e tra questi c’è proprio quello legato a Leonardo Spinazzola. Il giocatore, classe 1993, si avvicina alla scadenza del suo accordo attuale e questo lo rende particolarmente appetibile sul mercato. La Juventus, infatti, si è già mossa con discrezione per capire i margini di un possibile ritorno a Torino, puntando su una proposta contrattuale più lunga e strutturata rispetto a quella avanzata dal club partenopeo. Tant'è che la Juventus avrebbe offerto un contratto biennale a Spinazzola.

Dal canto suo, la società campana ha messo sul tavolo un rinnovo più prudente, basato su un prolungamento annuale con eventuale opzione.

Una formula che, almeno per ora, non sembra aver convinto pienamente il giocatore, il quale però mantiene un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti del club attuale. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, infatti, Spinazzola intende attendere eventuali sviluppi, lasciando al Napoli la possibilità di rivedere la propria posizione.

In questo contesto si inserisce la Juventus, pronta ad approfittare della situazione qualora si aprissero spiragli concreti. L’idea è quella di aggiungere esperienza e qualità a un reparto che richiede soluzioni affidabili e già pronte, soprattutto in una stagione che si preannuncia ricca di impegni.

Cambiaso al centro del progetto, ma attenzione al mercato

Parallelamente, in casa bianconera si riflette anche sul futuro di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori più apprezzati da Luciano Spalletti. L’esterno italiano ha dimostrato grande crescita e duttilità, qualità che lo rendono un elemento prezioso all’interno del progetto tecnico. Proprio per questo motivo, la sua permanenza a Torino è tutt’altro che scontata in negativo: anzi, al momento rappresenta una delle certezze su cui costruire.

Tuttavia, il mercato impone sempre riflessioni attente. Di fronte a eventuali offerte rilevanti, la Juventus potrebbe comunque decidere di sedersi al tavolo e valutare con attenzione ogni proposta. In un contesto del genere, diventa fondamentale farsi trovare pronti con alternative credibili, ed è qui che il nome di Spinazzola torna con forza.

L’esterno del Napoli rappresenterebbe infatti una soluzione immediata e di qualità, capace di garantire affidabilità sia in fase difensiva che offensiva. Un profilo diverso rispetto a Cambiaso, ma complementare nelle idee della dirigenza. Per questo motivo, i bianconeri continuano a mantenere vivi i contatti e a seguire l’evoluzione della situazione, pronti a intervenire qualora le condizioni diventassero favorevoli.

In definitiva, molto dipenderà dalle scelte del Napoli e dalla volontà del giocatore, ma la Juventus resta vigile. Tra conferme e possibili cambiamenti, la fascia sinistra si prepara a essere uno dei nodi centrali del prossimo mercato estivo.